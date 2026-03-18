News Films d'animation Super Mario

Super Mario Galaxy Le Film : éclosion de Pikmin prévue le 1er avril au cinéma

Plus que 2 petites semaines nous séparent de l'événement cinématographique de l'année. N'ayons pas peur de dire les mots dans un monde où Nolan et les Avengers ne sont que des challengers ! Super Mario Galaxy le film se dévoile une énième fois à travers un court trailer avec l'annonce de nouveaux personnages...