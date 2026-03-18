Super Mario Galaxy Le Film : éclosion de Pikmin prévue le 1er avril au cinéma
Plus que 2 petites semaines nous séparent de l'événement cinématographique de l'année. N'ayons pas peur de dire les mots dans un monde où Nolan et les Avengers ne sont que des challengers ! Super Mario Galaxy le film se dévoile une énième fois à travers un court trailer avec l'annonce de nouveaux personnages...News
A travers le compte X du film, on découvre un court trailer nous dévoilant successivement de nombreux personnages de l'univers qui feront donc leur apparition dans ce second épisode. Si on retrouve donc Mario, Luigi, Peach et la surprotéinée Harmonie pleine de pouvoirs à en faire pâlir Elsa de la reine des neiges, on observera subrepticement l'apparition de personnages à jamais dans le cœur de la communauté des joueurs Nintendo
Pour la réponse à cette question, on vous donne donc rendez-vous le 1er avril dans les salles obscures pour Super Mario Galaxy le Film !
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