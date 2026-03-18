Rechercher sur Puissance Nintendo
Films d'animation Super Mario Fait l'actu depuis avr. 2022
News Films d'animation Super Mario

Super Mario Galaxy Le Film : éclosion de Pikmin prévue le 1er avril au cinéma

Plus que 2 petites semaines nous séparent de l'événement cinématographique de l'année. N'ayons pas peur de dire les mots dans un monde où Nolan et les Avengers ne sont que des challengers ! Super Mario Galaxy le film se dévoile une énième fois à travers un court trailer avec l'annonce de nouveaux personnages...

News
Ce n'est plus un secret pour personne le mercredi 1er Avril, Mario revient comme un poisson dans l'eau avec Super Mario Galaxy la suite du premier film sorti en 2023 ayant fait un carton au Box-office. Après un Nintendo Direct Super Mario Galaxy Le Film riche en révélations, Nintendo n'en finit plus de nous abreuver d'informations sur son film tant attendu au point qu'on pourrait y faire une indigestion.


A travers le compte X du film, on découvre un court trailer nous dévoilant successivement de nombreux personnages de l'univers qui feront donc leur apparition dans ce second épisode. Si on retrouve donc Mario, Luigi, Peach et la surprotéinée Harmonie pleine de pouvoirs à en faire pâlir Elsa de la reine des neiges, on observera subrepticement l'apparition de personnages à jamais dans le cœur de la communauté des joueurs Nintendo
Les Pikmin feront donc bien partie de l'aventure Super Mario Galaxy le film. Reste à savoir s'il s’agira d'un simple caméo à la manière d'un Pixar ou s'ils joueront un rôle significatif dans l'histoire !

Pour la réponse à cette question, on vous donne donc rendez-vous le 1er avril dans les salles obscures pour Super Mario Galaxy le Film !
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - L'actu de janvier 2026
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil