Pokémon Pokopia : Nintendo annonce 2.2 millions de ventes en 4 jours

C'est suffisamment rare pour mériter d'être souligné : Nintendo et The Pokemon Company se sont targués d'un communiqué officiel pour annoncer avoir vendu plus de 2.2 millions d'exemplaires du jeu Pokémon Pokopia. En 4 jours.