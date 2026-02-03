Pokémon Pokopia : Nintendo annonce 2.2 millions de ventes en 4 jours
C'est suffisamment rare pour mériter d'être souligné : Nintendo et The Pokemon Company se sont targués d'un communiqué officiel pour annoncer avoir vendu plus de 2.2 millions d'exemplaires du jeu Pokémon Pokopia. En 4 jours.News
Voici ce que dit le communiqué :
(...) Les ventes mondiales de Pokémon Pokopia pour la console Nintendo Switch 2 ont dépassé les 2,2 millions d'unités (dont 1 million d'unités vendues au Japon) au cours des quatre premiers jours suivant son lancement mondial le 5 mars 2026.Cela va dans le sens de ce qu'on écrit depuis quelques jours : rien qu'hier, on associait la belle santé de l'action Nintendo en Bourse au succès du jeu, tandis qu'on écrivait il y a quelques jours tout juste que le jeu était proche de la rupture de stock mondiale.
Il y avait donc bien un peu de vrai dans tout cela : avec le communiqué que Nintendo diffuse aujourd'hui, non seulement Nintendo et TPC enfoncent le clou sur la popularité d'un jeu qui a fait l'objet d'un solide accueil aussi bien de la part de la presse spécialisée que des joueurs, ce qui est d'autant plus remarquable que c'est un jeu exclusif à la Switch 2.
On précise que le total prend en compte les ventes de jeux en version aussi bien physique que numérique.
Source : Nintendo
