News Finance et chiffres de vente

Le nouveau jeu Pokémon Pokopia fait bondir l'action Nintendo de 15% en 2 jours à la Bourse de Tokyo

Le succès remarqué du nouveau jeu Pokémon provoque un rebond spectaculaire en bourse après trois mois de baisse continue. Les ruptures de stock mondiales témoignent d'un engouement qui dépasse toutes les attentes.