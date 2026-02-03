News Finance et chiffres de vente
Le nouveau jeu Pokémon Pokopia fait bondir l'action Nintendo de 15% en 2 jours à la Bourse de Tokyo
Le succès remarqué du nouveau jeu Pokémon provoque un rebond spectaculaire en bourse après trois mois de baisse continue. Les ruptures de stock mondiales témoignent d'un engouement qui dépasse toutes les attentes.News
Nintendo vient de connaître un retournement de situation bienvenu sur les marchés financiers, surtout en cette période pour le moins délicate en Bourse compte tenu du contexte international. Selon Bloomberg, l'action de la firme de Kyoto a bondi de 15% en deux jours seulement, passant de 8606 yens (46,88€) lundi dernier à 9932 yens (54,05€) ce mercredi. Cette progression intervient directement après la sortie de Pokémon Pokopia le 5 mars, le petit dernier spin-off Pokémon qui rencontre un succès phénoménal auprès du public.
Google Finance
L'arrivée de Pokémon Pokopia change la donne. Le titre connaît des ruptures de stock généralisées dans sa version physique, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe et en Australie. Walmart, GameStop, Target et même la boutique officielle de Nintendo souffrent de ruptures de stocks, parfois limitées dans le temps, mais qui témoignent de la tension en termes d'édition physique.
Pokopia affiche actuellement le meilleur score Metacritic jamais enregistré pour un jeu Pokémon, il faut dire que les médias se sont pris de passion pour le jeu, et ce n'est pas Thibault qui a testé pour PN ce jeu qui nous dira le contraire, du haut de son 18/20. Atul Goyal, analyste chez Jefferies, estime que cette "sensation virale" redonne de l'élan à la Switch 2 et pourrait compenser les difficultés liées à la hausse du prix de la mémoire.
Alors certes, c'est un rebond encourageant, mais Nintendo est encore loin de son plus haut historique atteint en août 2025 à 14795 yens (80,63€), juste dans la foulée du lancement réussi de la Switch 2. Le président Shuntaro Furukawa avait d'ailleurs déclaré en janvier surveiller de près les marges bénéficiaires de la console face à la volatilité du marché de la RAM et aux tarifs douaniers internationaux.
Vous aviez anticipé ce succès pour Pokémon Pokopia ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Sources : Eurogamer, VGC, Bloomberg (payant)
Ca s'en va et ça revient !On se souvient que l'action Nintendo avait subi une chute de plus de 40% entre novembre 2025 et février 2026, tombant de 14105 yens (76,77€) à ¥8350 (45,73€). Cette dégringolade semblait s'expliquer par un ralentissement des ventes de Switch 2 en Occident durant la période des Fêtes et par l'augmentation du coût de la RAM, qui pèse sur les marges de production de la console.
Et le programme de rachat d'actions dans tout ça ?Ce que l'article ne semble pas voir, c'est le possible impact de l'opération de rachat d'actions que l'on évoquait la semaine dernière : il est probable qu'une part de la hausse soit aussi une conséquence de cette réduction du nombre d'actions en circulation , envoyant de fait un signal positif au marché boosté par la popularité de Pokémon Pokopia.
