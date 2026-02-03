News LEGO Super Mario
[MAR10 DAY] De nouveaux produits LEGO Mario à venir en 2027
LEGO et Nintendo ont présenté la minifigurine Mario qui arrivera les sets Mario à vernir en 2027.News
La gamme LEGO Super Mario va encore continuer à s'agrandir en 2027 ! LEGO et Nintendo ont officialisé l'arrivée de nouveaux produits LEGO Super Mario.
Alors que Luigi et son kart arriveront le mois prochain, c'est en 2027 que débarqueront de nouveaux produits LEGO Super Mario avec notamment une surprise de taille... une première minifig Mario ! L'annonce a été faite sur les réseaux sociaux :
Alors que jusqu'ici, c'était des grosses figurines Mario, Luigi et Peach qui étaient fournis dans les produits LEGO Super Mario, c'est une minifigurine Mario qui arrivera dans ces futurs produits.
Luigi, Peach et tout le Royaume Champignon devraient également avoir le droit à ces figurines. Les rumeurs évoquent un Yoshi sur lequel il sera possible de venir attacher la minifig Mario ou Luigi notamment. Une bigfig Bowser serait aussi au programme.
Les produits pourraient être présentés en fin d'année ou bien en tout début d'année 2027 pour une sortie au printemps prochain.
