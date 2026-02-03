Rechercher sur Puissance Nintendo
Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel A paraître sur Switch 2 le 26/03/2026
News Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel (Switch 2)

[MAR10 DAY] Nintendo révèle le contenu de l'extension Super Mario Bros. Wonder Switch 2 avec modes, objets et Harmonie

Nintendo dévoile une longue bande-annonce de Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition : Rendez-vous au Parc Bellabel, avec Harmonie jouable et un nouveau hub multijoueur.

News
Nintendo a profité du MAR10 DAY pour diffuser une bande-annonce détaillée de Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition : Rendez-vous au Parc Bellabel, attendu le 26 mars 2026 sur Nintendo Switch 2.Cette version enrichie du jeu de plateformes introduit un nouveau hub d’activités multijoueurs sobrement appelé Parc Bellabel, plusieurs fonctionnalités inédites, quelques nouveautés dans l’aventure principale et de nouveaux personnages plus ou moins jouables.

Voici la vidéo que vous ne devez pas manquer pour comprendre les nouveautés de cette extension Switch 2 qui sera commercialisée 19.99€ en mise à jour, ou 79,99€ en édition complète Switch 2 :
Découvrez ce qui arrive le 26 mars dans Super Mario Bros. Wonder sur Nintendo Switch 2 !
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le Parc Bellabel, nouveau lieu de rassemblement du Royaume des Fleurs

La grande nouveauté de cette édition est le Parc Bellabel, une aire de loisirs qui rassemble plusieurs attractions multijoueurs. Le parc se structure autour de trois places différentes, chacune proposant une manière distincte de jouer avec ses proches.
La place du multijoueur local permet de jouer jusqu’à quatre sur une même console à travers dix-sept attractions. Certaines mettent les joueurs en coopération, tandis que d’autres les invitent à s’affronter dans une ambiance plus compétitive. Grâce à la fonction GameShare de la Switch 2, un seul exemplaire du jeu suffit pour jouer à plusieurs consoles, y compris avec des systèmes de la famille Nintendo Switch.

La place des salons de jeu propose de son côté six attractions jouables jusqu’à huit joueurs en local ou douze en ligne.

Enfin, la place de la tournée enchaîne plusieurs attractions à la suite. Les joueurs peuvent y définir le type de partie (coopératif, versus ou versus en équipe) ainsi que le niveau de difficulté et le nombre d’épreuves, jusqu’à cinq manches consécutives.

La Brigade Toad vous attend pour relever ses défis

Au cœur du parc se trouve également le camp de base de la Brigade Toad. Les membres de l’escouade proposent une série de défis inspirés des environnements du jeu principal.
Ces épreuves peuvent être relevées jusqu’à quatre joueurs sur une même console et demandent d’atteindre des objectifs précis dans des situations particulières. Au total, 74 défis seront à débloquer au fil de la progression dans l’aventure.

Chaque victoire permet d’améliorer son rang dans la brigade, avec l’objectif d’atteindre le prestigieux titre d’élite.

Un parc vivant à embellir au fil de l’aventure

Réussir les attractions et les défis permet de récupérer une ressource appelée eau de Bellabel. Celle-ci sert à arroser différentes plantes présentes dans le parc afin de l’embellir.
Certaines fleurs servent à saluer les joueurs tandis que d’autres prennent la forme d’instruments de musique. En réunissant ces instruments et en les confiant au maestro du parc, il devient possible de créer une véritable fanfare qui animera les lieux.

Au passage, ces activités permettent aussi de débloquer de nouveaux éléments de personnalisation et des emojis pour communiquer avec les autres joueurs.

Harmonie rejoint l’aventure et de nouveaux pouvoirs apparaissent

La bande-annonce confirme également l’arrivée d’un nouveau personnage jouable : Harmonie. La célèbre gardienne des étoiles rejoint Mario et ses amis dans le Royaume des Fleurs. Comme les autres personnages, elle peut utiliser les différents objets pour se transformer et profiter des mêmes capacités.
Les Terreurs de Bowser, les célèbres neveux du roi des Koopas, feront également leur apparition. Dispersés aux quatre coins du royaume, ils proposeront de nouveaux affrontements après que les joueurs auront trouvé les indices menant à leur repaire.

Parmi les nouveaux pouvoirs, Nintendo présente le Super pot de fleur. Cet objet transforme le personnage en pot de fleur ambulant capable de flotter dans les airs et d’envoyer des fleurs tournoyantes vers le haut pour attaquer les ennemis ou atteindre certaines zones.
Les badges évoluent aussi avec l’arrivée de combinaisons deux-en-un. Certaines associations permettent par exemple de combiner un saut d’escalade avec une liane grappin, ou encore un champignon gratuit avec le pouvoir éléphant. D’autres combinaisons, comme ressort et invincibilité, promettent des défis particulièrement exigeants.

Encore plus de façons de jouer

La vidéo dévoile également plusieurs options destinées à élargir les façons de jouer. Le Luma rejoint les personnages disponibles lorsqu’on joue à plusieurs. Il peut voler librement à travers l’écran pour frapper les ennemis, récupérer des pièces ou interagir avec l’environnement.
Le Luma peut également être dirigé avec la fonction souris de la Switch 2, une option pensée pour les joueurs moins à l’aise avec les boutons d’une manette.

Un mode coup de pouce fait aussi son apparition. Activé depuis le menu pause, il permet d’ignorer les dégâts et offre l’aide d’une fleur hélico capable de sauver le joueur s’il tombe dans un trou.

Enfin, Nintendo rappelle que de nouveaux amiibo compatibles avec SMW permettront de modifier l’apparence du Parc Bellabel ou d’obtenir différents objets utiles lors des stages :
Avec ce nouveau hub, des modes multijoueurs plus nombreux et plusieurs ajouts dans l’aventure principale, Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition : Rendez-vous au Parc Bellabel semble vouloir prolonger la vie du jeu sur la nouvelle console de Nintendo.

Comptez-vous replonger dans le Royaume des Fleurs avec cette édition enrichie ? Et que pensez-vous de l’idée d’un parc central rempli d’activités multijoueurs ?

Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Source : YouTube
