[MAR10 DAY] Nintendo révèle le contenu de l'extension Super Mario Bros. Wonder Switch 2 avec modes, objets et Harmonie

Voici la vidéo que vous ne devez pas manquer pour comprendre les nouveautés de cette extension Switch 2 qui sera commercialisée 19.99€ en mise à jour, ou 79,99€ en édition complète Switch 2 :
Le Parc Bellabel, nouveau lieu de rassemblement du Royaume des FleursLa grande nouveauté de cette édition est le Parc Bellabel, une aire de loisirs qui rassemble plusieurs attractions multijoueurs. Le parc se structure autour de trois places différentes, chacune proposant une manière distincte de jouer avec ses proches.
La place des salons de jeu propose de son côté six attractions jouables jusqu’à huit joueurs en local ou douze en ligne.
Enfin, la place de la tournée enchaîne plusieurs attractions à la suite. Les joueurs peuvent y définir le type de partie (coopératif, versus ou versus en équipe) ainsi que le niveau de difficulté et le nombre d’épreuves, jusqu’à cinq manches consécutives.
La Brigade Toad vous attend pour relever ses défisAu cœur du parc se trouve également le camp de base de la Brigade Toad. Les membres de l’escouade proposent une série de défis inspirés des environnements du jeu principal.
Chaque victoire permet d’améliorer son rang dans la brigade, avec l’objectif d’atteindre le prestigieux titre d’élite.
Un parc vivant à embellir au fil de l’aventureRéussir les attractions et les défis permet de récupérer une ressource appelée eau de Bellabel. Celle-ci sert à arroser différentes plantes présentes dans le parc afin de l’embellir.
Au passage, ces activités permettent aussi de débloquer de nouveaux éléments de personnalisation et des emojis pour communiquer avec les autres joueurs.
Harmonie rejoint l’aventure et de nouveaux pouvoirs apparaissentLa bande-annonce confirme également l’arrivée d’un nouveau personnage jouable : Harmonie. La célèbre gardienne des étoiles rejoint Mario et ses amis dans le Royaume des Fleurs. Comme les autres personnages, elle peut utiliser les différents objets pour se transformer et profiter des mêmes capacités.
Parmi les nouveaux pouvoirs, Nintendo présente le Super pot de fleur. Cet objet transforme le personnage en pot de fleur ambulant capable de flotter dans les airs et d’envoyer des fleurs tournoyantes vers le haut pour attaquer les ennemis ou atteindre certaines zones.
Encore plus de façons de jouerLa vidéo dévoile également plusieurs options destinées à élargir les façons de jouer. Le Luma rejoint les personnages disponibles lorsqu’on joue à plusieurs. Il peut voler librement à travers l’écran pour frapper les ennemis, récupérer des pièces ou interagir avec l’environnement.
Un mode coup de pouce fait aussi son apparition. Activé depuis le menu pause, il permet d’ignorer les dégâts et offre l’aide d’une fleur hélico capable de sauver le joueur s’il tombe dans un trou.
Enfin, Nintendo rappelle que de nouveaux amiibo compatibles avec SMW permettront de modifier l’apparence du Parc Bellabel ou d’obtenir différents objets utiles lors des stages :
