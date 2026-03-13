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Pokémon Pokopia A paraître sur Switch 2 depuis le 05/03/2026
News Pokémon Pokopia (Switch 2)

Pokémon Pokopia : un premier patch en préparation pour corriger plusieurs bugs de progression

The Pokémon Company annonce une mise à jour prochaine pour Pokémon Pokopia afin de résoudre des blocages de quêtes et diverses erreurs. Aucune date précise n'a été communiquée pour ce patch.

News
The Pokémon Company vient d'annoncer la préparation d'un premier patch pour Pokémon Pokopia, le titre Nintendo Switch 2 qui a déjà séduit plus de 2,2 millions de joueurs depuis sa sortie début mars. Cette mise à jour vise à résoudre plusieurs bugs de progression signalés par la communauté, ainsi qu'une erreur dans le Pokédex.

On comprend mieux l'urgence de cette correction quand on examine les problèmes listés : certains concernent des blocages complets de quêtes dans les zones de Withered Wasteland (Les Terres Désolées), Bleak Beach (Le Rivage Morne) et Rocky Ridges (Les Crêtes Rocheuses). Le plus notable affecte la quête Construisons une maison, où Carapuce peut se retrouver coincé dans un arbre et devenir totalement inaccessible, empêchant toute progression.

D'autres bugs touchent des mécaniques spécifiques. Dans la quête Trouve un Centre Pokémon !, la destruction prématurée de blocs fissurés sur un pont peut bloquer l'événement de réparation par Bouldeneu. À Rocky Ridges, certaines actions empêchent l'apparition de l'événement Rotom, tandis que la quête Nettoyons les routes ! peut devenir difficile à faire avancer. The Pokémon Company signale également une erreur d'affichage concernant le type de Spinarak dans le Pokédex.

Au-delà des corrections, deux améliorations de lisibilité sont prévues. Elles concernent les quêtes impliquant des blocs fissurés, notamment Brise les rochers avec un Éclateur ! et celle mettant en scène Ronflex au Rivage Morne. L'objectif est de clarifier la progression lorsque d'autres blocs sont placés aux emplacements prévus initialement, une situation qui pouvait créer de la confusion.

L'éditeur précise que ce patch arrivera prochainement sans fournir de calendrier détaillé. Les joueurs actuellement bloqués par ces bugs verront leurs sauvegardes corrigées après l'application de la mise à jour. L'équipe de développement indique par ailleurs poursuivre ses investigations pour identifier d'autres problèmes éventuels.

Avez-vous rencontré ces bugs dans votre partie ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous pour nous conter vos aventures, ou venir en parler sur notre serveur Discord.

Sources : NintendoEverything, NintendoLife, Siliconera
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