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Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft Disponible sur Switch 2 depuis le 13/03/2026
News Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft (Switch 2)

Tomb Raider I-III Remastered débarque sur Switch 2 avec un mode Challenge gratuit

Aspyr et Crystal Dynamics lancent une version native Switch 2 de Tomb Raider I-III Remastered et enrichissent toutes les plateformes d'un mode Challenge inédit. Les possesseurs de la version Switch bénéficieront d'une mise à jour gratuite le 18 mars.

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Aspyr et Crystal Dynamics viennent d'annoncer l'arrivée de Tomb Raider I-II-III Remastered sur Nintendo Switch 2, iOS et Android, accompagnée d'un patch gratuit introduisant un mode Challenge pour l'ensemble des plateformes. Cette mise à jour apporte dix nouvelles tenues débloquables, un système de personnalisation des niveaux et quinze nouvelles réalisations.

Un shadow drop comme on les aime ?

On se souvient que Tomb Raider I-II-III Remastered était sorti le 14 février 2024 sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC. Cette compilation avait été saluée pour la qualité de sa restauration graphique et son respect des titres originaux. Un an plus tard, l'éditeur élargit considérablement sa disponibilité tout en enrichissant l'expérience de jeu pour tous les joueurs.

La version Switch 2 constitue un portage natif optimisé pour la nouvelle console de Nintendo. Les performances annoncées sont prometteuses : 1440p à 60 images par seconde en mode docké, et 1080p à 120 images par seconde en mode portable. Cette version ne repose donc pas sur la simple rétrocompatibilité de la mouture Switch originale, mais propose une expérience retravaillée pour tirer parti du nouveau matériel.

Un nouveau mode offert à tous

Le mode Challenge représente l'ajout le plus substantiel de cette mise à jour. Il permet de personnaliser finement la difficulté des niveaux en modifiant plusieurs paramètres : points de vie, dégâts infligés et subis, bonus disponibles, présence et comportement des ennemis. Le système attribue une note de difficulté qui détermine les récompenses débloquées. Plus le défi est élevé, plus les joueurs accèdent à du contenu exclusif.

Les dix nouvelles tenues s'obtiennent en accomplissant des objectifs spécifiques et modifient les capacités de Lara Croft, permettant d'aborder les niveaux avec des approches différentes. Ces costumes s'ajoutent aux quinze nouvelles réalisations introduites pour valoriser la maîtrise du mode Challenge.

Concernant la tarification, Tomb Raider I-II-III Remastered sera proposé à 30 euros sur Switch 2, avec une promotion de lancement ramenant temporairement le prix à 15 euros. Les possesseurs de la version Switch classique pourront effectuer la transition vers la version Switch 2 gratuitement via une mise à jour prévue le 18 mars.

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Sources : MyNintendoNews, Gematsu, NintendoEverything
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