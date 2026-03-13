News Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft (Switch 2)

Tomb Raider I-III Remastered débarque sur Switch 2 avec un mode Challenge gratuit

Aspyr et Crystal Dynamics lancent une version native Switch 2 de Tomb Raider I-III Remastered et enrichissent toutes les plateformes d'un mode Challenge inédit. Les possesseurs de la version Switch bénéficieront d'une mise à jour gratuite le 18 mars.