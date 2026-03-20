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Une parodie façon Mario Kart pour promouvoir le GP du Japon
Le Grand Prix du Japon se met en scène dans une vidéo inspirée de Mario Kart, avec sélection de pilotes et course revisitée dans un ton plus léger.News
Résumé en 3 points :
Le Grand Prix du Japon, prévu le 29 mars 2026, bénéficie d’une campagne promotionnelle un peu particulière. Canal+ et les organisateurs ont choisi de détourner les codes de Mario Kart dans une vidéo qui met en scène les pilotes de Formule 1 dans un format inspiré du jeu de course de Nintendo. L’objectif est clair : proposer une lecture plus accessible et décalée d’un événement habituellement traité de manière très sérieuse.
Ce type de campagne rapproche deux univers qui partagent certains codes, notamment la compétition et la mise en scène des courses, ce qui fait certainement le succès des deux ! Ce n’est évidemment pas la première fois que des références vidéoludiques sont utilisées dans des campagnes de communication, mais l’exécution ici repose clairement sur une licence immédiatement identifiable, avec un détournement complètement assumé.
A lire aussi : notre test de Mario Kart World sur Switch 2
Cette petite actu était un bon moyen de commencer ce vendredi 20 mars de manière détendue ! Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou venir en parler sur notre serveur Discord.
Source : GameReactor via Threads
- Canal + promeut le Grand Prix du Japon via une vidéo inspirée de Mario Kart.
- La mise en scène reprend les codes du jeu avec sélection de pilotes et course décalée.
- L’initiative est portée par Canal+
Le Grand Prix du Japon, prévu le 29 mars 2026, bénéficie d’une campagne promotionnelle un peu particulière. Canal+ et les organisateurs ont choisi de détourner les codes de Mario Kart dans une vidéo qui met en scène les pilotes de Formule 1 dans un format inspiré du jeu de course de Nintendo. L’objectif est clair : proposer une lecture plus accessible et décalée d’un événement habituellement traité de manière très sérieuse.
Une bande-annonce très Mario Kart pour promouvoir le Grand Prix F1 de Suzuka (Japon) de 2026
Une mise en scène directement inspirée de Mario KartLa vidéo reprend plusieurs éléments immédiatement reconnaissables : sélection des pilotes comme des personnages, choix du circuit et enchaînement des courses dans une ambiance volontairement plus légère que celle des retransmissions habituelles de Formule 1.
Ce type de campagne rapproche deux univers qui partagent certains codes, notamment la compétition et la mise en scène des courses, ce qui fait certainement le succès des deux ! Ce n’est évidemment pas la première fois que des références vidéoludiques sont utilisées dans des campagnes de communication, mais l’exécution ici repose clairement sur une licence immédiatement identifiable, avec un détournement complètement assumé.
A lire aussi : notre test de Mario Kart World sur Switch 2
Cette petite actu était un bon moyen de commencer ce vendredi 20 mars de manière détendue ! Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou venir en parler sur notre serveur Discord.
Source : GameReactor via Threads
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