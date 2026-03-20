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Mega Man et les Tortues Ninja font la course avec Sonic sur Nintendo Switch !

Heureux possesseur de Sonic Racing : CrossWorlds, la course n'est pas terminée et de nouveaux challengers seront bientôt de la partie... On vous dit tout dans cet article !

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Sonic Racing : CrossWorlds s'impose comme un challenger de taille dans une catégorie assez concurrentielle dominée bien entendu par Mario Kart Word. Alors qu'une sortie en physique est imminente, le jeu continue de s'étoffer avec l'arrivée d'un DLC proposant de nouveaux concurrents iconiques comme Mega Man ou Protoman.
Mais ce n'est pas tout, Sega a décidé de jouer la carte de la licence en faisant appel aux icones de la chaine Nickelodeon. On retrouvera donc à partir du 25 mars un pack DLC avec Bob l'éponge accompagné de son fidèle Patrick mais également les tortues Ninjas.

Les 4 ninjas de l'Enfer sont de retour, cette fois ci reprenant le design de la série la plus récente sortie sur la chaine en 2023, Ninja Turtles : Teenage Years. Nous retrouverons également Aang le dernier maitre de l'air issu du mythique dessin animé Avatar sorti en 2005.
Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, Sega a également annoncé l'arrivée de trois autres personnages disponibles avec une première vague en Avril 2026 rendant jouable Red d'Angry Birds ainsi que Goro Majima issu de Like a Dragon : Pirate Yakuza in Hawaii. En Mai nous verrons ensuite débarquer Arle Nadja de la licence Puyo Puyo.

Avec ces ajouts, Sonic Racing : CrossWorlds compte bousculer Mario Kart World dans la course au titre du meilleur jeu de course sur consoles. Mais qui remportera ce grand prix ?
On vous donne donc rendez-vous semaine prochaine pour mettre à jour votre jeu et incarnez vos nouveaux personnages à bord de votre monture préférée. On vous laisse sur ces images endiablées mettant en scène nos nouveaux personnages prêts à en découdre !
Sonic Racing: Crossworlds - Mega Man Announcement Trailer | State of Play
Retrouvez la vidéo sur YouTube
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