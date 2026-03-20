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Mega Man et les Tortues Ninja font la course avec Sonic sur Nintendo Switch !
Heureux possesseur de Sonic Racing : CrossWorlds, la course n'est pas terminée et de nouveaux challengers seront bientôt de la partie... On vous dit tout dans cet article !
Sonic Racing : CrossWorlds s'impose comme un challenger de taille dans une catégorie assez concurrentielle dominée bien entendu par Mario Kart Word. Alors qu'une sortie en physique est imminente, le jeu continue de s'étoffer avec l'arrivée d'un DLC proposant de nouveaux concurrents iconiques comme Mega Man ou Protoman.
Les 4 ninjas de l'Enfer sont de retour, cette fois ci reprenant le design de la série la plus récente sortie sur la chaine en 2023, Ninja Turtles : Teenage Years. Nous retrouverons également Aang le dernier maitre de l'air issu du mythique dessin animé Avatar sorti en 2005.
Avec ces ajouts, Sonic Racing : CrossWorlds compte bousculer Mario Kart World dans la course au titre du meilleur jeu de course sur consoles. Mais qui remportera ce grand prix ?
Les 4 ninjas de l'Enfer sont de retour, cette fois ci reprenant le design de la série la plus récente sortie sur la chaine en 2023, Ninja Turtles : Teenage Years. Nous retrouverons également Aang le dernier maitre de l'air issu du mythique dessin animé Avatar sorti en 2005.
Avec ces ajouts, Sonic Racing : CrossWorlds compte bousculer Mario Kart World dans la course au titre du meilleur jeu de course sur consoles. Mais qui remportera ce grand prix ?
Sonic Racing: Crossworlds - Mega Man Announcement Trailer | State of Play
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