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Projected Dreams Disponible sur Switch depuis le 03/03/2026
Test de Projected Dreams (Switch)

Test de Projected Dreams, la nostalgie n’a pas d’âge

Les déménagements sont toujours l’occasion de rouvrir les albums souvenirs.

Test
Flawberry Studio vous propose un petit jeu sympa pour commencer ce mois de mars ! Projected Dreams, sorti ce 3 mars, vous propose de remonter le fil des souvenirs de Senka, une jeune adolescente, à travers des casse-têtes en ombre chinoise ! A Puissance Nintendo, on a été intrigué et on a voulu tester. Prêt à rouvrir l’album souvenir avec nous ?

Un nouveau chez soi et des souvenirs d’avant

Le jeu démarre assez vite. A travers quelques images sans texte, on a notre contexte : Senka est une jeune adolescente, avec sa mère elles partagent le goût des jeux et histoires en ombre chinoise et elles sont en train de déménager, suite à un changement de travail. Au milieu de tous ces cartons, Senka met la main sur un album souvenir et… c’est parti !

On se retrouve dans une chambre, avec plein d’objets au sol ou dans les placards. En face de nous, un grand rond de lumière nous montre une forme grisée. Le but est de la reproduire en ombre chinoise. Il faut donc trouver les objets qui pourraient donner cette forme et les poser sur la table, pour que leur ombre soit projetée au mur.
L’album souvenir est votre menu. Chaque photo à l’intérieur est grisée au départ et représente un niveau. La première est l’occasion d’un petit tutoriel pour vous montrer les principales commandes : A pour saisir ou lâcher un objet, L pour diriger celui-ci, ZR/ZL pour changer l’inclinaison et R pour faire le faire tourner.

Chaque niveau est noté sur 3 étoiles. Il vous suffit d’une étoile pour passer à celui d’après. Le jeu est vraiment fait pour être doux et tranquille, et surtout pour être créatif. Il y a certes une solution optimale pour chaque modèle, d’ailleurs indiquée derrière la photo dans l’album si vous en avez besoin. Mais le jeu insiste bien que c’est UNE des solutions ! Vous pouvez imaginer la vôtre, et formez la forme demandée avec ce qui vous inspire. Alors expérimentez !

Nostalgie quand tu nous tiens

Après chaque niveau terminé, la photo se dévoile et avec elle un pan de la vie de Senka. On ne vous dira rien de plus !

Mais au-delà de la découverte des photos, les niveaux eux-même sont à explorer. Les objets disponibles déjà : vous retrouvez aisément des jouets bien connus des années 90 ! Ils restent à l’identique dans tous les niveaux du jeu, mais d’autres viennent s’ajouter au fur et à mesure des six chapitres. La chambre, elle, va changer, s’adaptant aux passions de l’enfant qui grandit : théâtre, espace, jungle…
Le gameplay aussi évolue : si au début il s’agit juste de poser des objets sur la table, cela va en se complexifiant : deux tables, objets fantômes, ventouses… Il faudra faire preuve de réflexion et d’inventivité, et surtout tester et retester des combinaisons !

Dans les différents décors, on trouvera aussi des petites interactions : train qui siffle, mannequin qui change de robe, mobile qui tinte… Mais aussi un mignon lecteur-cassette qui vous permet de changer l’ambiance sonore. Cherchez bien dans les niveaux, une cassette sera à trouver pour chaque chapitre, vous permettant de profiter de la bande-son et d’en changer à loisir !
15/20
Un jeu sympa tout plein, mignon, avec des casse-têtes bien réfléchis et pas toujours si simples (vas-tu tenir en équilibre, saleté de Furby) ! A explorer tranquillement, lors d’un après-midi ensoleillé ou après une dure journée, à vous de choisir ! De très bonnes idées dans le décor et ses changements, on vous conseille de sauter le pas !
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15 /20

L'avis de Puissance Nintendo

On a été séduit par l’ambiance, les décors et les niveaux s'enchaînent tout seuls !

Jouabilité
La maniabilité est bonne, le jeu se prend vite en main, d’autant plus avec le tutoriel ! La difficulté s’adapte à tous avec la créativité des niveaux et la proposition d’une solution intégrée.
Durée de vie
Le jeu est assez court. Selon votre affinité avec ce genre de casse-tête, vous mettrez entre 3 et 5h à en venir à bout.
Graphismes
La patte graphique est très douce et chouette, elle crée une ambiance cosy qui va parfaitement au style de jeu.
Son
La musique sert elle-aussi l’ambiance, avec des thèmes agréables. On peut la modifier au fil du jeu avec les cassettes à trouver dans le décor.
Intérêt
Là où le bât blesse (ou peut blesser), c’est au niveau du prix. Avec 14,99€ pour quelques heures de jeu, cela peut rebuter. Mais ça paye aussi un design soigné et un gameplay étudié. Jeu indé ne doit pas rimer avec travail bradé !

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