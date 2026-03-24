Test de Projected Dreams, la nostalgie n’a pas d’âge

Un nouveau chez soi et des souvenirs d’avant



L’album souvenir est votre menu. Chaque photo à l’intérieur est grisée au départ et représente un niveau. La première est l’occasion d’un petit tutoriel pour vous montrer les principales commandes : A pour saisir ou lâcher un objet, L pour diriger celui-ci, ZR/ZL pour changer l’inclinaison et R pour faire le faire tourner.

Nostalgie quand tu nous tiens

Mais au-delà de la découverte des photos, les niveaux eux-même sont à explorer. Les objets disponibles déjà : vous retrouvez aisément des jouets bien connus des années 90 ! Ils restent à l’identique dans tous les niveaux du jeu, mais d’autres viennent s’ajouter au fur et à mesure des six chapitres. La chambre, elle, va changer, s’adaptant aux passions de l’enfant qui grandit : théâtre, espace, jungle…

Le gameplay aussi évolue : si au début il s’agit juste de poser des objets sur la table, cela va en se complexifiant : deux tables, objets fantômes, ventouses… Il faudra faire preuve de réflexion et d’inventivité, et surtout tester et retester des combinaisons !

Le jeu démarre assez vite. A travers quelques images sans texte, on a notre contexte : Senka est une jeune adolescente, avec sa mère elles partagent le goût des jeux et histoires en ombre chinoise et elles sont en train de déménager, suite à un changement de travail. Au milieu de tous ces cartons, Senka met la main sur un album souvenir et… c’est parti !On se retrouve dans une chambre, avec plein d’objets au sol ou dans les placards. En face de nous, un grand rond de lumière nous montre une forme grisée. Le but est de la reproduire en ombre chinoise. Il faut donc trouver les objets qui pourraient donner cette forme et les poser sur la table, pour que leur ombre soit projetée au mur.Chaque niveau est noté sur 3 étoiles. Il vous suffit d’une étoile pour passer à celui d’après. Le jeu est vraiment fait pour être doux et tranquille, et surtout pour être créatif. Il y a certes une solution optimale pour chaque modèle, d’ailleurs indiquée derrière la photo dans l’album si vous en avez besoin. Mais le jeu insiste bien que c’est UNE des solutions ! Vous pouvez imaginer la vôtre, et formez la forme demandée avec ce qui vous inspire. Alors expérimentez !Après chaque niveau terminé, la photo se dévoile et avec elle un pan de la vie de Senka. On ne vous dira rien de plus !Dans les différents décors, on trouvera aussi des petites interactions : train qui siffle, mannequin qui change de robe, mobile qui tinte… Mais aussi un mignon lecteur-cassette qui vous permet de changer l’ambiance sonore. Cherchez bien dans les niveaux, une cassette sera à trouver pour chaque chapitre, vous permettant de profiter de la bande-son et d’en changer à loisir !