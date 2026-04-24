Test de Chicken Run Commandodu : à l’assaut !

Prêts ? Poulet !

Objectif en vue chef !

Chaotique ? Oui mais c’est bien

Du chaos naissent parfois d’excellentes idées. C’est le cas de Commandodu. Un graphisme soigné, une intrigue qui se tient et un humour indéfectible viennent souligner des mécaniques de jeu parfois frustrantes mais toujours efficaces. Ce côté “n’importe quoi” assumé donne une vraie identité au titre et lui permet de se démarquer des simples jeux d’infiltration et de puzzle.

Au-delà même du jeu vidéo et de sa qualité, force est de constater que le titre a mis le paquet : l’histoire se tient et suit fidèlement les films, mais aussi et surtout on y retrouve la même équipe de doublage. L’âme de Chicken Run est sauf ! Et non d’un poulet, ça fait du bien !L’industrie du nugget prend de plus en plus de place. Et qui dit nugget, dit poulets sacrifiés ! Hors de question de laisser cette ferme de mort continuer son œuvre. Alors nos volailles préférées vont se lancer à l’aventure et infiltrer les différents lieux pour tout détruire, sauver leurs camarades ou simplement mettre à mal l’industrie du nugget.Au programme donc, des missions d’espionnage, d’infiltration, de destructions, le tout mâtinée de mécaniques de puzzle game pour nous donner encore plus de fil à retordre.Commandodu se joue en vue du dessus. Vous avez votre équipe de poulet, les lieux qui se déploient sur votre écran et vous allez devoir les diriger au mieux. Mais attention ! Le temps est compté. Car votre aventure se déroule “en temps réel”. Comprendre que votre temps de réflexion a un impact sur le déroulement des rondes des différents ennemis, des cycles des machines, etc. Et parfois, il faudra aller vite pour sauver tout le monde.Et si vous pensiez que ça allait être facile, vous vous mettez les plumes dans l'œil jusqu’au trognon. Parce que Commandodu joue sur le côté chaotique et humoristique de ses personnages. Une fois secouru, vos poulets vont courir comme… des poulets sans tête vers la sortie, peu importe le danger.A vous de neutraliser ce qui doit l’être pour sauver tout le monde. Ainsi, vos missions pourront parfois se faire en deux temps : mettre en place ce qui doit l’être pour votre course poursuite en amont et ensuite, libérer vos camarades. Mais ce ne sera pas toujours faisable.Mais le jeu vous aide quand même dans tout ce chaos. Vous avez le choix de votre personnage en début de mission, ce qui s’avère important puisque chacun a une compétence/spécificité. Vous pouvez aussi refaire des missions, apprenant ainsi les mouvements de vos ennemis (et de vos poulets à sauver qui s'avèrent parfois plus dangereux que vos ennemis), et anticipant ce qui peut l’être.