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Chicken Run: Commandodu Disponible sur Switch depuis le 24/10/2025
Test de Chicken Run: Commandodu (Switch)

Test de Chicken Run Commandodu : à l’assaut !

De l’infiltration et des poulets ! Il n’en faut pas plus pour retrouver l’univers déjanté des Chicken Run, dans un jeu aussi délirant que captivant !

Test
Fin 2025, nous ne pensions pas forcément voir revenir sur le devant de la scène les fameux Chicken Run. Film d’animation initialement sorti en 2000, suivi d’un second opus en 2023 sorti en toute discrétion (mais dispo sur Netflix), c’est désormais en jeu vidéo que l’aventure se poursuit. Car oui, Commandodu est la suite du récit de 2023 ! Une suite canonique, qui reprend à la fois l’univers et les personnages. Alors plongeons ensemble dans ce poulailler aux méthodes peu orthodoxes.

Prêts ? Poulet !

Au-delà même du jeu vidéo et de sa qualité, force est de constater que le titre a mis le paquet : l’histoire se tient et suit fidèlement les films, mais aussi et surtout on y retrouve la même équipe de doublage. L’âme de Chicken Run est sauf ! Et non d’un poulet, ça fait du bien !
L’industrie du nugget prend de plus en plus de place. Et qui dit nugget, dit poulets sacrifiés ! Hors de question de laisser cette ferme de mort continuer son œuvre. Alors nos volailles préférées vont se lancer à l’aventure et infiltrer les différents lieux pour tout détruire, sauver leurs camarades ou simplement mettre à mal l’industrie du nugget.
Au programme donc, des missions d’espionnage, d’infiltration, de destructions, le tout mâtinée de mécaniques de puzzle game pour nous donner encore plus de fil à retordre.

Objectif en vue chef !

Commandodu se joue en vue du dessus. Vous avez votre équipe de poulet, les lieux qui se déploient sur votre écran et vous allez devoir les diriger au mieux. Mais attention ! Le temps est compté. Car votre aventure se déroule “en temps réel”. Comprendre que votre temps de réflexion a un impact sur le déroulement des rondes des différents ennemis, des cycles des machines, etc. Et parfois, il faudra aller vite pour sauver tout le monde.
Et si vous pensiez que ça allait être facile, vous vous mettez les plumes dans l'œil jusqu’au trognon. Parce que Commandodu joue sur le côté chaotique et humoristique de ses personnages. Une fois secouru, vos poulets vont courir comme… des poulets sans tête vers la sortie, peu importe le danger.

A vous de neutraliser ce qui doit l’être pour sauver tout le monde. Ainsi, vos missions pourront parfois se faire en deux temps : mettre en place ce qui doit l’être pour votre course poursuite en amont et ensuite, libérer vos camarades. Mais ce ne sera pas toujours faisable.

Chaotique ? Oui mais c’est bien

Mais le jeu vous aide quand même dans tout ce chaos. Vous avez le choix de votre personnage en début de mission, ce qui s’avère important puisque chacun a une compétence/spécificité. Vous pouvez aussi refaire des missions, apprenant ainsi les mouvements de vos ennemis (et de vos poulets à sauver qui s'avèrent parfois plus dangereux que vos ennemis), et anticipant ce qui peut l’être.
Du chaos naissent parfois d’excellentes idées. C’est le cas de Commandodu. Un graphisme soigné, une intrigue qui se tient et un humour indéfectible viennent souligner des mécaniques de jeu parfois frustrantes mais toujours efficaces. Ce côté “n’importe quoi” assumé donne une vraie identité au titre et lui permet de se démarquer des simples jeux d’infiltration et de puzzle.
16/20
Au final, Commandodu est une bonne surprise. La fluidité de son gameplay, sa difficulté croissante et la marge de progression du gameplay en font un titre intéressant. De même que la continuité narrative donne une vraie identité au titre, permettant de relancer l’aventure en film, en jeu et surtout d’en souligner son humour. Mais plus encore, ce titre est accessible aussi à celles et ceux qui ne connaîtraient pas la licence, avec des petits moments de dialogues sympathiques.
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16 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Un excellent jeu d’infiltration et de puzzle ! Avec des poulets.

Jouabilité
Simple, efficace et chaotique. Pas besoin d’en faire beaucoup plus pour nous donner à la fois de la difficulté et de nombreuses heures de jeu.
Durée de vie
La durée de vie est satisfaisante, vous pouvez rejouer aux différents niveaux. Il y a de quoi faire !
Graphismes
Le jeu est particulièrement beau. Que ce soit à travers ses textures léchés, ses petites animations ou juste la fluidité quand tout commence à déconner, c’est de très bonne facture.
Son
La bande son est tout aussi agréable et bien gérée que le reste ! On apprécie particulièrement la reprise de l’équipe de doublage des films !
Intérêt
Pour 39,99 €, il y a de quoi faire. Bien sûr, cela est plus intéressant si vous connaissez Chicken Run ou si vous aimez l’humour absurde, l’infiltration et les puzzles game !

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