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[Rumeur] Selon Nikkei, une Switch 2 avec batterie remplaçable serait en préparation pour l’Europe
Selon le quotidien économique japonais Nikkei, Nintendo préparerait une Switch 2 avec batterie facilement remplaçable en Europe, en réponse aux nouvelles règles sur le droit à la réparation.News
Résumé en 3 points :
Une nouvelle indiscrétion venue du Japon semble indiquer qu'une petite révision du hardware de la Switch 2 est en préparation pour l'Europe. En effet, d’après le quotidien Nikkei, Nintendo travaillerait sur une version de sa console intégrant une batterie facilement remplaçable par l’utilisateur, au moins pour le marché européen. N'y voyez aucune faveur pour notre marché, simplement une mise en conformité aux règles mises en place par l’Union européenne autour du “droit à la réparation”.
Concrètement, la console ainsi que les Joy-Cons pourraient être conçus pour permettre le retrait et le remplacement des batteries lithium-ion sans intervention technique lourde. Autant dire que c'est typiquement le genre de modification qui tranche avec les modèles actuels, où l’accès à la batterie reste limité, voire même impossible sans recourir au service client.
Nikkei évoque toutefois une possibilité d’évolution à plus long terme. Si la demande autour du droit à la réparation progresse dans d’autres régions, Nintendo pourrait étendre ce type de conception à d’autres marchés. Evidemment, on se doutait bien que Nintendo ne priverait pas d'autre régions du monde, soumises aux mêmes contraintes que l'Europe, de bénéficier du fruit du travail de ses équipes de conception pour s'adapter aux règles locales.
Ce type d’ajustement s’inscrit dans une tendance plus large de toute l'industrie de l'électronique, où les contraintes environnementales et réglementaires influencent directement la conception des appareils.
Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord à cette possible mise à jour du hardware de la console, mais qu'on ne rêve pas : ce devrait être la seule modification proposée dans cette révision européenne. La fin de la globalisation donc, au niveau des chaines de production de Nintendo.
Sources : Nikkei, Nintendo Everything
- Nikkei évoque une version de la Switch 2 avec batterie remplaçable en Europe.
- Cette évolution viserait à répondre à la réglementation européenne sur le droit à la réparation.
- Une adoption similaire au Japon et aux États-Unis reste possible selon l’évolution du marché.
Une nouvelle indiscrétion venue du Japon semble indiquer qu'une petite révision du hardware de la Switch 2 est en préparation pour l'Europe. En effet, d’après le quotidien Nikkei, Nintendo travaillerait sur une version de sa console intégrant une batterie facilement remplaçable par l’utilisateur, au moins pour le marché européen. N'y voyez aucune faveur pour notre marché, simplement une mise en conformité aux règles mises en place par l’Union européenne autour du “droit à la réparation”.
Une adaptation liée aux règles européennesLa réglementation européenne sur les batteries, entrée en vigueur en 2023, impose à partir de 2027 que les appareils équipés de batteries portables permettent un remplacement simple par les utilisateurs. C'est dans dans ce contexte que Nintendo préparerait une évolution de la conception hardware de la Switch 2 afin de répondre à ces nouvelles exigences.
Concrètement, la console ainsi que les Joy-Cons pourraient être conçus pour permettre le retrait et le remplacement des batteries lithium-ion sans intervention technique lourde. Autant dire que c'est typiquement le genre de modification qui tranche avec les modèles actuels, où l’accès à la batterie reste limité, voire même impossible sans recourir au service client.
Crédit photo : Campus France
Une évolution qui pourrait rester régionaleSelon les informations relayées, cette version adaptée serait d’abord destinée au marché européen. Cela veut dire que les modèles commercialisés au Japon ou aux États-Unis, conserveraient pour l’instant les spécifications actuelles.
Nikkei évoque toutefois une possibilité d’évolution à plus long terme. Si la demande autour du droit à la réparation progresse dans d’autres régions, Nintendo pourrait étendre ce type de conception à d’autres marchés. Evidemment, on se doutait bien que Nintendo ne priverait pas d'autre régions du monde, soumises aux mêmes contraintes que l'Europe, de bénéficier du fruit du travail de ses équipes de conception pour s'adapter aux règles locales.
Un changement technique aux implications concrètesAu-delà de l’aspect réglementaire, une batterie facilement remplaçable pourrait modifier la manière dont la console est utilisée sur la durée. Cela faciliterait notamment l’entretien du matériel, avec un remplacement possible en cas d’usure, sans passer par le SAV de Big N.
Ce type d’ajustement s’inscrit dans une tendance plus large de toute l'industrie de l'électronique, où les contraintes environnementales et réglementaires influencent directement la conception des appareils.
Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord à cette possible mise à jour du hardware de la console, mais qu'on ne rêve pas : ce devrait être la seule modification proposée dans cette révision européenne. La fin de la globalisation donc, au niveau des chaines de production de Nintendo.
Sources : Nikkei, Nintendo Everything
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