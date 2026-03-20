Rechercher sur Puissance Nintendo
Hardware Fait l'actu depuis mars 2001
News Hardware

[Rumeur] Selon Nikkei, une Switch 2 avec batterie remplaçable serait en préparation pour l’Europe

Selon le quotidien économique japonais Nikkei, Nintendo préparerait une Switch 2 avec batterie facilement remplaçable en Europe, en réponse aux nouvelles règles sur le droit à la réparation.

News
Résumé en 3 points :
  • Nikkei évoque une version de la Switch 2 avec batterie remplaçable en Europe.
  • Cette évolution viserait à répondre à la réglementation européenne sur le droit à la réparation.
  • Une adoption similaire au Japon et aux États-Unis reste possible selon l’évolution du marché.

Une nouvelle indiscrétion venue du Japon semble indiquer qu'une petite révision du hardware de la Switch 2 est en préparation pour l'Europe. En effet, d’après le quotidien Nikkei, Nintendo travaillerait sur une version de sa console intégrant une batterie facilement remplaçable par l’utilisateur, au moins pour le marché européen. N'y voyez aucune faveur pour notre marché, simplement une mise en conformité aux règles mises en place par l’Union européenne autour du “droit à la réparation”.

Une adaptation liée aux règles européennes

La réglementation européenne sur les batteries, entrée en vigueur en 2023, impose à partir de 2027 que les appareils équipés de batteries portables permettent un remplacement simple par les utilisateurs. C'est dans dans ce contexte que Nintendo préparerait une évolution de la conception hardware de la Switch 2 afin de répondre à ces nouvelles exigences.

Concrètement, la console ainsi que les Joy-Cons pourraient être conçus pour permettre le retrait et le remplacement des batteries lithium-ion sans intervention technique lourde. Autant dire que c'est typiquement le genre de modification qui tranche avec les modèles actuels, où l’accès à la batterie reste limité, voire même impossible sans recourir au service client.
Drapeau européenCrédit photo : Campus France

Une évolution qui pourrait rester régionale

Selon les informations relayées, cette version adaptée serait d’abord destinée au marché européen. Cela veut dire que les modèles commercialisés au Japon ou aux États-Unis, conserveraient pour l’instant les spécifications actuelles.

Nikkei évoque toutefois une possibilité d’évolution à plus long terme. Si la demande autour du droit à la réparation progresse dans d’autres régions, Nintendo pourrait étendre ce type de conception à d’autres marchés. Evidemment, on se doutait bien que Nintendo ne priverait pas d'autre régions du monde, soumises aux mêmes contraintes que l'Europe, de bénéficier du fruit du travail de ses équipes de conception pour s'adapter aux règles locales.

Un changement technique aux implications concrètes

Au-delà de l’aspect réglementaire, une batterie facilement remplaçable pourrait modifier la manière dont la console est utilisée sur la durée. Cela faciliterait notamment l’entretien du matériel, avec un remplacement possible en cas d’usure, sans passer par le SAV de Big N.
Quelle révision pour accéder facilement à la batterie de la Switch 2 ?
Par ailleurs, cela pourrait aussi créer une nouvelle dynamique autour du marché de la batterie rechargeable : de nombreux fabricants d'accessoires pourraient avoir envie de proposer une batterie "compatible", voire même de proposer des batteries plus performantes que celle proposée par Nintendo.

Ce type d’ajustement s’inscrit dans une tendance plus large de toute l'industrie de l'électronique, où les contraintes environnementales et réglementaires influencent directement la conception des appareils.

Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord à cette possible mise à jour du hardware de la console, mais qu'on ne rêve pas : ce devrait être la seule modification proposée dans cette révision européenne. La fin de la globalisation donc, au niveau des chaines de production de Nintendo.

Sources : Nikkei, Nintendo Everything
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - L'actu de janvier 2026
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch 2
Thème
Rumeurs
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil