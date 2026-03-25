Une démo de Tomodachi Life disponible dès maintenant sur Switch
Nintendo propose une démo gratuite de Tomodachi Life: Living the Dream sur Switch, avec progression transférable et bonus à débloquer avant la sortie.News
- Une démo gratuite de Tomodachi Life: Living the Dream est disponible sur l’eShop.
- Elle permet de créer une île et jusqu’à trois Mii avec sauvegarde transférable.
- Un costume hamster est offert en terminant la démo.
- Le jeu complet est attendu le 16 avril 2026 sur Nintendo Switch.
Nintendo a mis en ligne une démo de Tomodachi Life: Une vie de rêve sur l’eShop Switch, sous le nom de “Version de bienvenue”. Cette version d’essai permet de découvrir en avance le nouveau volet de la licence, dont la sortie est prévue le 16 avril 2026. Elle donne accès aux premières étapes de création d’une île et à l’installation des premiers habitants.
Une première prise en main avec progression conservéeCette démo propose de créer jusqu’à trois Mii pour commencer à peupler son île. Les interactions de base sont déjà présentes, avec la possibilité d’observer les relations se construire entre les personnages, entre situations du quotidien et moments plus inattendus.
La sauvegarde pourra être transférée vers la version complète. Cela permet de démarrer l’aventure en avance sans perdre sa progression au moment de la sortie. On n'en attendait pas moins d'une simulation de vie, rien de pire que refaire encore le début du jeu souvent un peu pénible !
Nintendo a aussi balancé une vidéo complète de présentation sur le jeu :
Un bonus débloqué pour la version complèteEn terminant cette version d’essai, un costume spécial sur le thème du hamster pourra être récupéré et utilisé dans le jeu final. Nintendo précise que ce cadeau n'est pas exclusif aux joueurs ayant joué à la démo, le costume pourra aussi être obtenu en jouant au jeu complet à sa sortie.
Un aperçu fidèle de l’esprit de la sérieComme évoqué dans nos impressions publiées récemment, Tomodachi Life repose toujours sur un mélange de situations banales et de scènes plus absurdes, générées par les interactions entre Mii. Cette démo permet justement de retrouver cette dynamique dès les premières minutes, avec des dialogues et des comportements souvent imprévisibles.
Les options de personnalisation semblent également plus étendues que dans l’épisode 3DS, avec davantage de liberté dans la création des personnages et dans les relations qu’ils peuvent entretenir. On a hâte de lire vos témoignages pour savoir comment vos Mii interagissent ensemble.
Cette démo accélère un chouille la communication autour du jeu à quelques semaines de sa sortie, tout en permettant de tester concrètement ses mécaniques.
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Sources : Nintendo Today, Gematsu et Vooks
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