Pokémon Champions : une bande-annonce de 6 minutes détaille les combats et ça n'a pas l'air de tout repos
The Pokémon Company a dévoilé un long aperçu de Pokémon Champions, centré sur les combats, les modes en ligne et la compatibilité avec Pokémon HOME, via une notification Nintendo Today.News
- Une bande-annonce détaillée de Pokémon Champions présente les principaux systèmes de jeu.
- Le jeu sortira le 8 avril 2026 sur Nintendo Switch avec une mise à jour graphique sur Switch 2.
- Les combats en ligne incluront plusieurs modes, dont classé, amical et privé.
- Le jeu sera compatible avec Pokémon HOME et proposera un modèle free-to-start avec contenus optionnels.
The Pokémon Company a publié une bande-annonce de présentation de Pokémon Champions, qui revient en détail sur le fonctionnement de ce nouvel épisode centré sur les combats. Le jeu est attendu le 8 avril 2026 sur Nintendo Switch, avec une mise à jour disponible le jour même pour améliorer le rendu sur Switch 2.
Vous pouvez découvrir cette bande-annonce ici :
Un jeu pensé autour des combats PokémonCette vidéo d’environ six minutes met en avant l’orientation principale du projet : proposer une plateforme dédiée aux affrontements stratégiques entre joueurs. On y retrouve des combats en solo ou en duo, avec plusieurs modes en ligne comme les matchs classés, les parties amicales ou les affrontements privés. Quand on vous dit que c'est dense !
Une intégration large avec Pokémon HOMELa bande-annonce confirme également la compatibilité avec Pokémon HOME dès le lancement. Il sera possible d’importer des créatures issues de jeux récents comme Pokémon Écarlate et Violet ou Pokémon Legends: Z-A, ainsi que depuis Pokémon GO, dans le respect des règles propres à ce nouvel environnement.
Le jeu proposera aussi plusieurs méthodes pour constituer son équipe directement en jeu, notamment via des recrutements temporaires ou des systèmes liés à la progression. Dans les faits, cela permet d’accéder rapidement à des stratégies variées sans dépendre uniquement de transferts externes.
Un modèle free-to-start et des ajouts dès le lancementLe jeu adopte un modèle free-to-start. Le téléchargement de base est gratuit, avec des contenus optionnels proposés en complément, comme des objets, de la musique ou des éléments liés à la progression.
Un pack de démarrage sera disponible dès la sortie, avec notamment de l’espace de stockage supplémentaire pour les Pokémon et différents tickets utilisables en jeu. Parallèlement, une mise à jour dédiée à la Switch 2 permettra d’améliorer les performances visuelles, sans qu’une version spécifique à la console ne soit proposée.
Une base pour la scène compétitiveAu-delà de son lancement, Pokémon Champions est également appelé à devenir la base des compétitions officielles. Le jeu sera utilisé dans les événements majeurs du circuit Play! Pokémon dès cette année, ce qui confirme son ambition de s'imposer comme un titre incontournable de la scène compétitive.
Reste à voir comment ce positionnement sera reçu sur la durée, notamment avec un modèle économique et des systèmes qui s’éloignent des habitudes des épisodes principaux. Vous avez déjà peut-être un petit avis sur la question ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord !
Sources : NintendoLife, Vooks et Nintendo Today
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