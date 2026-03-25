News Nintendo Switch 2 (Switch 2)

Les jeux Switch 2 first-party Nintendo coûteront moins cher en téléchargement dès mai

Nintendo change sa stratégie tarifaire : dès mai 2026, les jeux Switch 2 coûteront moins cher en téléchargement qu’en version physique. Un virage qui débute avec Yoshi et qu'on peut déjà voir sur l'eShop européen.