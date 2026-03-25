News Nintendo Switch 2 (Switch 2)
Les jeux Switch 2 first-party Nintendo coûteront moins cher en téléchargement dès mai
Nintendo change sa stratégie tarifaire : dès mai 2026, les jeux Switch 2 coûteront moins cher en téléchargement qu’en version physique. Un virage qui débute avec Yoshi et qu'on peut déjà voir sur l'eShop européen.News
Nintendo amorce un changement notable dans sa politique tarifaire sur Switch 2. Dès le mois de mai 2026, les jeux first-party ne seront plus proposés au même prix selon leur format. Le constructeur japonais introduit une différence entre version physique et version dématérialisée, avec un avantage de 10€ pour les joueurs passant par l’eShop.
Ce contexte rappelle la fameuse “Taxe Switch”, cette tendance historique où certains jeux coûtaient plus cher sur les consoles Nintendo en raison du support cartouche. Avec la Switch 2, cette réalité technique semble encore plus marquée, poussant l’éditeur à revoir sa copie et à maintenir un prix de vente plus élevé pour la version cartouche, et ce d'autant plus que Nintendo n'utilise pas le format Carte clé de jeu pour son propre catalogue.
Reste à voir comment les joueurs réagiront. Les versions physiques conservent des arguments, notamment pour la collection ou tout simplement la revente en occasion. Cette nouvelle politique tarifaire pourrait également influencer les futurs titres majeurs. On pense notamment aux prochaines productions comme Pokémon Vents et Vagues ou Splatoon Raiders, qui devraient logiquement adopter ce modèle.
Ceci étant dit, chez vos revendeurs préférés, il est fort probable que des promotions vous permettent de payer la version physique à un prix qui ne sera pas si éloigné du prix numérique. Pour Yoshi and the mysterious book, on a ainsi pu constater que certains sites ecommerce proposaient le jeu à 59,99€ actuellement.
Et vous, êtes-vous prêts à privilégier le dématérialisé pour économiser quelques euros, ou restez-vous attachés au format physique ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord, on n'en voudra pas à ceux qui expliquent que finalement... cela dépend !
Kotaku, Vooks
Un premier cas concret avec Yoshi and the Mysterious BookCe nouveau modèle sera inauguré avec Yoshi and the Mysterious Book, attendu le 21 mai 2026. Le jeu sera proposé à 59,99€ en version numérique sur l’eShop, contre 69,99€ pour l’édition physique. Cet écart de 10€ marque une rupture avec la politique historique de Nintendo, où les deux formats affichaient des prix identiques pour ne pas froisser les distributeurs traditionnels.
Des coûts de production au cœur de la décisionPour justifier cette évolution, Nintendo évoque des coûts de production et de distribution différents selon le format, sans entrer dans les détails techniques, mais on sait que la mémoire utilisée dans les cartouches physiques est assez onéreuse.
Ce contexte rappelle la fameuse “Taxe Switch”, cette tendance historique où certains jeux coûtaient plus cher sur les consoles Nintendo en raison du support cartouche. Avec la Switch 2, cette réalité technique semble encore plus marquée, poussant l’éditeur à revoir sa copie et à maintenir un prix de vente plus élevé pour la version cartouche, et ce d'autant plus que Nintendo n'utilise pas le format Carte clé de jeu pour son propre catalogue.
Vers un basculement progressif vers le dématérialisé ?En vrai, cette stratégie a tout pour encourager les achats numériques, et mettre un terme au discours redondant lors des publications trimestrielles sur la faiblesse du marché digital chez Nintendo.
Reste à voir comment les joueurs réagiront. Les versions physiques conservent des arguments, notamment pour la collection ou tout simplement la revente en occasion. Cette nouvelle politique tarifaire pourrait également influencer les futurs titres majeurs. On pense notamment aux prochaines productions comme Pokémon Vents et Vagues ou Splatoon Raiders, qui devraient logiquement adopter ce modèle.
Ceci étant dit, chez vos revendeurs préférés, il est fort probable que des promotions vous permettent de payer la version physique à un prix qui ne sera pas si éloigné du prix numérique. Pour Yoshi and the mysterious book, on a ainsi pu constater que certains sites ecommerce proposaient le jeu à 59,99€ actuellement.
Et vous, êtes-vous prêts à privilégier le dématérialisé pour économiser quelques euros, ou restez-vous attachés au format physique ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord, on n'en voudra pas à ceux qui expliquent que finalement... cela dépend !
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