Nintendo célèbre le DLC de Super Mario Wonder en musique avec Nintendo Music & Alarmo, et en icônes !
Nintendo accompagne le DLC de Super Mario Bros Wonder avec musiques, icônes Switch Online et mise à jour Alarmo. Tour d’horizon des nouveautés autour de Bellabel Park.News
A lire aussi : notre test du DLC de Mario Wonder sur Switch 2.
Une bande-son enrichie sur Nintendo MusicAprès un léger décalage dans son rythme habituel de mises à jour, l’application Nintendo Music accueille désormais les morceaux issus de Bellabel Park. Au total, 31 pistes viennent s’ajouter à l’album de Super Mario Bros Wonder.
L’ensemble passe ainsi de 85 à 117 morceaux, pour une durée totale qui atteint désormais 3 heures et 15 minutes. Côté crédits, Shinho Fujii supervise la partie musicale, avec des compositions signées Yuka Usui. Comme pour le reste du catalogue, l’accès nécessite un abonnement Nintendo Switch Online et un appareil mobile compatible.
Des icônes Switch Online aux couleurs du DLCNintendo accompagne aussi cette sortie avec une nouvelle vague d’icônes pour les abonnés Switch Online. La première série est déjà disponible et met en avant plusieurs éléments inspirés de l’univers de Wonder, avec notamment la présence d'Harmonie.
Le réveil Alarmo passe lui aussi à WonderBelle surprise : même le Réveil intelligent Nintendo : Alarmo se met à l’heure du Parc Bellabel. Sa mise à jour gratuite permet désormais de se réveiller avec des sons et visuels inspirés du Royaume des Fleurs.
On y retrouve notamment Mario Eléphant, accompagné d’éléments emblématiques du jeu. Pour en profiter, il suffit de connecter son appareil à Internet et de lancer la recherche de nouvelles sonneries. Ce nouveau thème rejoint une liste déjà bien fournie, qui comprend d’autres licences comme Animal Crossing, Kirby ou encore Mario Kart 8 Deluxe.
Bienvenue au DLC de Super Mario Bros WonderAvec ces ajouts, Nintendo montre sa volonté de faire vivre ses jeux au-delà de la console. Entre musique, personnalisation et objets connectés, Super Mario Bros Wonder continue de s’installer dans l’écosystème global de la marque. Cette approche rappelle les déploiements déjà vus autour d’autres licences maison, et c'est une belle façon de célébrer une sortie importante sur nos consoles préférées.
sur notre serveur Discord !
Sources : NintendoLife, Nintendo Everything, Nintendo Life, Nintendo Everything
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.