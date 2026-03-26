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Super Mario Bros. Wonder — Nintendo Switch Edition + Rendez-vous au Parc Bellabel Disponible sur Switch 2 depuis le 26/03/2026
News Super Mario Bros. Wonder — Nintendo Switch Edition + Rendez-vous au Parc Bellabel (Switch 2)

Nintendo célèbre le DLC de Super Mario Wonder en musique avec Nintendo Music & Alarmo, et en icônes !

Nintendo accompagne le DLC de Super Mario Bros Wonder avec musiques, icônes Switch Online et mise à jour Alarmo. Tour d’horizon des nouveautés autour de Bellabel Park.

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Le lancement du DLC Rendez-vous au parc Bellabel de Super Mario Bros Wonder ne passe pas inaperçu chez Nintendo. On a un peu l'habitude de sa stratégie de visibilité, mais difficile de passer à côté ce jeudi 26 mars puisque plutôt que de se limiter au seul jeu, le constructeur déploie toute une série de contenus annexes pour accompagner cette sortie sur Switch 2. De Nintendo Music aux icônes de profil en passant par une mise à jour d'Alarmo, son réveil connecté : l’univers du Royaume des Fleurs s’étend un peu partout.

A lire aussi : notre test du DLC de Mario Wonder sur Switch 2.

Une bande-son enrichie sur Nintendo Music

Après un léger décalage dans son rythme habituel de mises à jour, l’application Nintendo Music accueille désormais les morceaux issus de Bellabel Park. Au total, 31 pistes viennent s’ajouter à l’album de Super Mario Bros Wonder.

L’ensemble passe ainsi de 85 à 117 morceaux, pour une durée totale qui atteint désormais 3 heures et 15 minutes. Côté crédits, Shinho Fujii supervise la partie musicale, avec des compositions signées Yuka Usui. Comme pour le reste du catalogue, l’accès nécessite un abonnement Nintendo Switch Online et un appareil mobile compatible.
Liste des thèmes du DLC Rendez-vous au Parc Bellebal dans Nintendo Music Liste des thèmes du DLC Rendez-vous au Parc Bellebal dans Nintendo Music Liste des thèmes du DLC Rendez-vous au Parc Bellebal dans Nintendo Music Liste des thèmes du DLC Rendez-vous au Parc Bellebal dans Nintendo Music

Des icônes Switch Online aux couleurs du DLC

Nintendo accompagne aussi cette sortie avec une nouvelle vague d’icônes pour les abonnés Switch Online. La première série est déjà disponible et met en avant plusieurs éléments inspirés de l’univers de Wonder, avec notamment la présence d'Harmonie.
Les joueurs peuvent récupérer ces éléments via les points platine My Nintendo. Il faut compter 10 points pour un personnage et 5 points pour les cadres ou arrière-plans. Cette campagne se poursuivra avec des ajouts hebdomadaires jusqu’au 15 avril 2026. Pas de stress, ce délai nous laisse en effet le temps de compléter nos collections !

Le réveil Alarmo passe lui aussi à Wonder

Belle surprise : même le Réveil intelligent Nintendo : Alarmo se met à l’heure du Parc Bellabel. Sa mise à jour gratuite permet désormais de se réveiller avec des sons et visuels inspirés du Royaume des Fleurs.

On y retrouve notamment Mario Eléphant, accompagné d’éléments emblématiques du jeu. Pour en profiter, il suffit de connecter son appareil à Internet et de lancer la recherche de nouvelles sonneries. Ce nouveau thème rejoint une liste déjà bien fournie, qui comprend d’autres licences comme Animal Crossing, Kirby ou encore Mario Kart 8 Deluxe.

Bienvenue au DLC de Super Mario Bros Wonder

Avec ces ajouts, Nintendo montre sa volonté de faire vivre ses jeux au-delà de la console. Entre musique, personnalisation et objets connectés, Super Mario Bros Wonder continue de s’installer dans l’écosystème global de la marque. Cette approche rappelle les déploiements déjà vus autour d’autres licences maison, et c'est une belle façon de célébrer une sortie importante sur nos consoles préférées.
Icônes DLC Mario Wonder disponibles sur Nintendo Switch online
Et vous, avez-vous déjà lancé le DLC de Wonder ? Que pensez-vous de ces petits bonus autour du jeu ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord !

Sources : NintendoLife, Nintendo Everything, Nintendo Life, Nintendo Everything
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