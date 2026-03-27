Mario Tennis Fever passe en version 1.0.2 avec de gros ajustements des personnages et des raquettes frénétiques
Disponible depuis ce matin, la mise à jour 1.0.2 de Mario Tennis Fever retouche l’équilibrage, corrige des bugs et revoit plusieurs raquettes frénétiques.News
Pour celles et ceux qui veulent replacer ce patch dans le contexte du jeu de base, notre test reste disponible. Et justement, cette mise à jour semble répondre à une partie des remarques que l’on pouvait avoir sur des échanges parfois trop difficiles à lire, surtout quand les effets spéciaux commencent à transformer le court en fête foraine version Royaume Champignon.
Des personnages rééquilibrés pour des échanges un peu plus lisiblesNintendo retouche plusieurs combattants de la feuille de match. Diddy Kong gagne légèrement en puissance sur ses frappes et ses services, tandis que Skelerex, Baby Peach, Toad et Shy Guy voient leur zone de retour stable un peu augmentée.
À l’inverse, Donkey Kong, La Plante Pirhana, Harmonie et Wiggler perdent légèrement en confort sur certains retours, avec aussi un démarrage de course un peu retardé pour Donkey Kong et La Plante Pirhana.
Les raquettes frénétiques retouchées, avec un tableau pour y voir plus clairLe gros morceau de cette version 1.0.2 concerne aussi plusieurs raquettes frénétiques. Nintendo réduit surtout la durée de certains effets, tout en ajoutant quelques interactions supplémentaires.
Le jeu compte 31 raquettes frénétiques au total, chacune avec son pouvoir propre, et ce patch en modifie six de façon ciblée : la Raquette turbo, la Raquette métallique, la Raquette étoile, la Raquette magique, la Raquette jet d'encre, la Raquette Hériss et La Raquette Fantôme.
|Fever Racket (anglais)
|Raquette frénétique (français)
|Changement apporté en version 1.0.2
|Golden Dash Racket
|Raquette turbo
|Durée d’effet réduite de 12 à 8 secondes.
|Metal Racket
|Raquette métallique
|Durée d’effet réduite de 10 à 8 secondes. Peut désormais détruire les Hériss de la raquette Hériss pendant l’effet.
|Star Racket
|Raquette étoile
|Durée d’effet réduite de 10 à 8 secondes. Peut désormais détruire les Hériss de la raquette Hériss pendant l’effet.
|Magic Racket
|Raquette magique
|Durée d’effet réduite de 15 à 12 secondes. Si la raquette est déjà transformée en poêle, l’animation de transformation ne se rejoue plus, même si les dégâts sont bien appliqués.
|Ghost Racket
|Raquette fantôme
|Durée d’effet réduite de 15 à 12 secondes. Sur les lobs, la disparition est retardée de 0,5 seconde pour mieux lire la trajectoire.
|Inky Racket
|Raquette jet d'encre
|Le délai avant que l’encre commence à couler à l’écran est réduit.
Un petit ajustement de gameplay, plus quelques bugs corrigésLa mise à jour ne s’arrête pas là. Nintendo précise avoir modifié le comportement du jeu pour éviter les glissades et les bonds lors d’une annulation de charge, sauf dans le cas du multiballe où le fonctionnement de la version 1.0.1 est conservé.
Camelot a aussi corrigé un bug lié à l’ajustement des classements le premier jour du mois à 2h, ainsi qu’un blocage après la bataille “In the Sky” dans le mode Aventure. Reprendre une sauvegarde après ce point permet désormais de faire progresser l’événement correctement.
Une mise à jour qui va dans le sens de ce que l’on relevait dans notre testSur le papier, cette version 1.0.2 ne change pas la nature de Mario Tennis Fever, qui reste un épisode généreux mais parfois difficile à dompter quand les effets s’enchaînent. En revanche, le rééquilibrage de plusieurs personnages et la réduction de la durée de certaines raquettes frénétiques vont clairement dans le sens d’une meilleure lisibilité. Dit autrement, on reste dans un tennis arcade très Nintendo, mais avec un peu moins de bazar quand la fièvre monte sur le court.
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Sources : NintendoLife, Nintendo Support, Super Mario Wiki
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