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Resident Evil Requiem Disponible sur Switch 2 depuis le 27/02/2026
News Resident Evil Requiem (Switch 2)

Resident Evil Requiem : le mode photo débarque avec la mise à jour 1.2.0

Une nouvelle mise à jour gratuite ajoute un mode photo très attendu et corrige plusieurs problèmes pour améliorer l’expérience globale sur Switch 2 et autres plateformes.

News
Résumé de cette actualité en 5 points :
  • La mise à jour 1.2.0 de Resident Evil Requiem est disponible gratuitement
  • Un mode photo fait son apparition via le menu pause
  • Un bug bloquant la progression a été corrigé
  • Des ajustements visuels et corrections de texte ont été apportés
  • Des améliorations globales de stabilité ont été intégrées

Le survival horror Resident Evil Requiem continue d’évoluer avec l’arrivée de sa mise à jour 1.2.0. Disponible gratuitement sur toutes les plateformes, dont la Nintendo Switch 2, ce patch apporte une nouveauté attendue par une partie des joueurs : un mode photo intégré directement au jeu. Une fonctionnalité qui devrait rapidement envahir les réseaux sociaux tant l’univers du titre se prête à des captures marquantes.

Un mode photo pour capturer l’horreur sous un autre angle

Accessible depuis le menu pause, ce mode photo permet désormais d’immortaliser les moments les plus marquants de l’aventure. Entre couloirs sombres, créatures inquiétantes et mises en scène soignées, les joueurs devraient trouver matière à expérimenter différents cadrages et ambiances.

Ce type de fonctionnalité, désormais courant dans les productions modernes, rappelle ce que proposent d’autres titres comme The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, mais appliqué ici à une atmosphère bien plus oppressante. Reste à voir si la communauté saura s’approprier l’outil pour produire des clichés aussi créatifs que glaçants.

Ce nouveau mode avait été dévoilé lors d'une vidéo partagée sur la chaine YouTube officielle Resident Evil le 10 mars dernier (on vous glisse le lecteur YT en bas de cette news !)

A lire aussi : notre test de Resident Evil Requiem sur Switch 2

Des correctifs attendus pour une expérience plus stable

Au-delà de cette nouveauté, Capcom a également corrigé plusieurs problèmes signalés depuis la sortie du jeu. Un bug empêchant la progression dans certaines conditions a notamment été résolu, un point essentiel pour les joueurs bloqués dans leur partie.

La mise à jour inclut aussi divers correctifs visant à améliorer la stabilité générale, avec la résolution de crashs ponctuels et d’autres soucis liés au gameplay. Ces ajustements s’inscrivent dans la continuité des précédents patchs, déjà orientés vers une meilleure fluidité de l’expérience.

Des ajustements visuels et une localisation peaufinée

Parmi les changements plus discrets, on note une amélioration des expressions faciales dans certaines cinématiques. L’objectif est de mieux retranscrire les émotions des personnages, ce qui peut avoir sa petite importance dans un jeu qui mise beaucoup sur son ambiance.

Enfin, plusieurs erreurs typographiques ont été corrigées dans différentes langues, signe que le suivi du jeu ne se limite pas à l’aspect technique mais s’étend aussi à la qualité globale de la présentation.

Une mise à jour qui prépare le terrain pour la suite

Avec ce nouveau patch, Resident Evil Requiem continue de s’installer durablement dans le paysage du survival horror sur Switch 2. Si le mode photo ne change pas l’expérience de jeu en profondeur, mais offre une nouvelle manière d’interagir avec l’univers du titre et de booster les partages sur les réseaux sociaux sans trop avoir peur de frustrer les joueurs qui cherchaient à se préserver de tout spoiler à la sortie du jeu.

La feuille de route de Capcom est peu connue : on sait juste que l'éditeur proposera du contenu additionnel dans les prochains mois pour son jeu. En attendant, les joueurs peuvent déjà repartir explorer les zones les plus marquantes… appareil photo virtuel à la main.
RESIDENT EVIL 9: REQUIEM || DLC STORY EXPANSION ANNOUNCED! | Director Message
Retrouvez la vidéo sur YouTube
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Sources : Site officiel, Nintendo Everything, Gematsu, NintendoLife
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