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Super Mario Galaxy : la bande originale arrive en vinyle et CD en septembre
La bande-son de Super Mario Galaxy Le Film sortira en France le 25 septembre 2026 en vinyle et CD, avec une édition soignée qui plaira à tout fan de musique Nintendo.News
Résumé de cette actualité en 4 points :
La musique de Super Mario Galaxy Le Film s’apprête à s’inviter dans vos salons. iam8bit et Maximum Entertainment France annoncent la sortie de la bande originale du film en formats vinyle et CD, avec une disponibilité prévue pour le 25 septembre 2026.
Vous comptez craquer pour le vinyle ou le CD ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord, où on vous attend aussi pour lire votre avis sur le film !
Source : Communiqué de presse
- Sortie prévue le 25 septembre 2026 en France
- Disponible en vinyle double disque et en CD
- Une bande originale signée Brian Tyler
- Avec encore de nombreux clins d’œil aux musiques de Koji Kondo
La musique de Super Mario Galaxy Le Film s’apprête à s’inviter dans vos salons. iam8bit et Maximum Entertainment France annoncent la sortie de la bande originale du film en formats vinyle et CD, avec une disponibilité prévue pour le 25 septembre 2026.
Une bande originale fidèle à l’univers MarioPour ce nouvel opus, c’est Brian Tyler qui reprend les commandes de la composition, déjà à l’œuvre sur le premier film. Son travail s’appuie une nouvelle fois sur les thèmes emblématiques imaginés par Koji Kondo, avec de nombreuses références qu'on reconnaîtra facilement.
Une édition vinyle pensée pour les collectionneursL’édition vinyle se présente sous la forme d’un double disque. La pochette, conçue spécialement pour ce format, met en avant l’univers du film avec des éléments visuels inspirés de l’espace, et quelques détails phosphorescents.
Une tracklist qui couvre toute l’aventureLa bande originale propose une sélection de morceaux couvrant les différents temps forts du film. On y retrouve notamment des titres comme “Super Mario Galaxy”, “The Rise of Bowser Jr” ou encore “Assault on Planet Bowser”.
Une sortie aussi en CD pour plus de simplicitéPour ceux qui préfèrent un format plus classique (ou qui comme votre dévoué n'ont pas de platine disque !), la bande originale sera également disponible en CD. Cette alternative, plus accessible, permet toutefois de profiter de toute l’expérience musicale du film. On précise qu'aux Etats-Unis, les fous de Im8bit ont même mis une cassette en précommande. Oui, vous avez bien lu : une cassette !
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Source : Communiqué de presse
Mini-FAQ : Tout savoir sur la bande originale de Super Mario Galaxy Le Film
Quand sort la bande originale ?La bande originale de Super Mario Galaxy Le Film sera disponible en France le 25 septembre 2026, en vinyle et en CD.
Quels formats sont proposés ?Deux formats seront disponibles : un double vinyle pour les collectionneurs, et un CD pour une écoute plus classique et transportable.
Qui compose la musique du film ?La bande originale est composée par Brian Tyler, qui s’appuie sur les thèmes emblématiques de Koji Kondo pour proposer une continuité musicale fidèle à l’univers Mario.
Quelle est la tracklist complète du vinyle ?
- DISC 1 - SIDE A : Super Mario Brothers, Prelude, Super Mario Galaxy, Yoshi On the Go, The Rise of Bowser Jr, Cool Motorcycle Guys, You’re Coming with Me, Trouble in the Pipes, Junior and the Koopa
- DISC 1 - SIDE B : Another Adventure Begins, Star Shower, Under Siege, A Master Artist at Work, A New World, Cuteness for Crime, Punishment by Paraso
- DISC 2 - SIDE C : The worst Place to Bee, Taking Care of the Kingdom Isn’t Easy, The Flight Deck, Dino Might, Assault on Planet Bowser
- DISC 2 - SIDE D : Your King Has Returned, Family is Forever, Rebuilding the Castle, 1up
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