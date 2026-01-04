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Qui sont les voix françaises de Super Mario Galaxy Le Film ?
Le doublage français de Super Mario Galaxy Le Film réunit de nombreux comédiens bien connus, avec quelques surprises côté casting, il est temps de levé le voile sur le mystère des nouveaux persos.News
Résumé de cette actualité en 3 points :
Avec la sortie de Super Mario Galaxy Le Film, on attendait beaucoup de la confirmation des petits nouveaux dans l'équipe ayant assuré son doublage français. Bonne nouvelle : la version française s’inscrit dans la continuité du premier film, tout en intégrant de nouveaux personnages et quelques choix de casting intéressants.
Du côté des personnages secondaires, Donald Reignoux revient pour Kamek, Emmanuel Garijo pour Toad, tandis qu’Antoine Schoumsky prête sa voix au nouveau venu Bowser Jr. Ce nouvel opus introduit aussi plusieurs autres personnages plus supplémentaires, avec des choix de doublage qui devraient parler aux amateurs de pop culture.
On note par exemple la présence de Julien Allouf dans le rôle de Fox McCloud. Wart, le grand méchant de Super Mario Bros 2, est interprété par Vincent Ropion, tandis que la Reine des abeilles bénéficie de la voix de Virginie Emane.
Les Lumas ne sont pas en reste, avec plusieurs voix attribuées à ces créatures emblématiques. On retrouve notamment Jaynélia Coadou pour une Luma jaune, et Kaycie Chase pour d’autres interventions.
Dans l’ensemble, la version française se montre cohérente et fidèle à l’esprit du film. Elle accompagne efficacement l’action et les nombreux clins d’œil disséminés tout au long de l’aventure. La VF fonctionne en tout cas toujours aussi bien.
A lire aussi : notre avis sur le film Super Mario Galaxy
Vous avez reconnu certaines voix pendant la séance ? Partagez-vous le choix du casting fait par les équipes pour la VF ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
- Un casting français fidèle au premier film
- Pierre Tessier et Audrey Sourdive reprennent leurs rôles
- Plusieurs nouveaux personnages font leur apparition
- Un choix cohérent de très grande qualité
Avec la sortie de Super Mario Galaxy Le Film, on attendait beaucoup de la confirmation des petits nouveaux dans l'équipe ayant assuré son doublage français. Bonne nouvelle : la version française s’inscrit dans la continuité du premier film, tout en intégrant de nouveaux personnages et quelques choix de casting intéressants.
Un casting principal inchangéSans surprise, les voix principales du premier film sont de retour. Pierre Tessier reprend son rôle de Mario, tandis qu’Audrey Sourdive incarne à nouveau la princesse Peach. Luigi reste doublé par Benoît du Parc, et Bowser par Jérémie Covillault.
Du côté des personnages secondaires, Donald Reignoux revient pour Kamek, Emmanuel Garijo pour Toad, tandis qu’Antoine Schoumsky prête sa voix au nouveau venu Bowser Jr. Ce nouvel opus introduit aussi plusieurs autres personnages plus supplémentaires, avec des choix de doublage qui devraient parler aux amateurs de pop culture.
On note par exemple la présence de Julien Allouf dans le rôle de Fox McCloud. Wart, le grand méchant de Super Mario Bros 2, est interprété par Vincent Ropion, tandis que la Reine des abeilles bénéficie de la voix de Virginie Emane.
Harmonie et les Lumas à l’honneurParmi les personnages centraux de cet épisode, Harmonie occupe une place importante. Elle est doublée en français par Anne-Sophie Nallino, qui apporte une tonalité posée en adéquation avec le rôle du personnage.
Les Lumas ne sont pas en reste, avec plusieurs voix attribuées à ces créatures emblématiques. On retrouve notamment Jaynélia Coadou pour une Luma jaune, et Kaycie Chase pour d’autres interventions.
Quelques clins d’œil pour les fansLe doublage réserve aussi quelques surprises, avec des personnages comme R.O.B., doublé par Philippe Bozo, ou encore Ukiki et le général Toad, qui complètent un casting particulièrement dense pour un film d'animation où de nombreux persos ont donc eu droit à leur(s) petite(s) phrases.
|Personnage du film
|Acteur de doublage VF
|Acteur de doublage VO
|Mario
|Pierre Tessier
|Chris Pratt
|Princesse Peach
|Audrey Sourdive
|Anya Taylor-Joy
|Luigi
|Benoît du Pac
|Charlie Day
|Bowser
|Jérémie Covillault
|Jack Black
|Toad
|Emmanuel Garijo
|Keegan-Michael Key
|Bowser junior
|Antoine Schoumsky
|Benny Safdie
|Fox McCloud
|Julien Allouf
|Glen Powell
|Wart
|Vincent Ropion
|Luis Guzman
|La Reine des abeilles
|Virginie Émane
|Issa Rae
|Kamek
|Donald Reignoux
|Kevin Michael Richardson
|Harmonie
|Anne-Sophie Nallino
|Brie Larson
|Luma jaune
|Jaynélia Coadou
|Virginia Dare Jelenic
|Le général Toad
|Paul Borne
|Eric Bauza
|Ukiki
|Magali Rosenzweig
|Roxana Ortega
|R.O.B.
|Philippe Bozo
|Ed Skudder
|Luma
|Kaycie Chase
|Juliet Jelenic
Dans l’ensemble, la version française se montre cohérente et fidèle à l’esprit du film. Elle accompagne efficacement l’action et les nombreux clins d’œil disséminés tout au long de l’aventure. La VF fonctionne en tout cas toujours aussi bien.
A lire aussi : notre avis sur le film Super Mario Galaxy
Vous avez reconnu certaines voix pendant la séance ? Partagez-vous le choix du casting fait par les équipes pour la VF ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Qui sont les voix américaines de Super Mario Galaxy Le Film ?Les voix américaines de la version anglaise du film sont :
- Chris Pratt : Mario
- Anya Taylor-Joy : Princesse Peach
- Charlie Day : Luigi
- Jack Black : Bowser
- Keegan-Michael Key : Toad
- Benny Safdie : Bowser Jr
- Kevin Michael Richardson : Kamek
- Brie Larson : Harmonie
- Glen Powell : Fox McCloud
- Luis Guzman : Wart
- Issa Rae : La Reine des abeilles
- Kevin Michael Richardson : Kamek
- Eric Bauza : Le Général Toad
- ROB : Ed Skudder
- Viriginia Dare Jelenic : Luma Jaune
- Juliet Jelenic : Luma
- Roxana Ortega : Ukiki
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