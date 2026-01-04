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Super Smash Bros. au cinéma ? Miyamoto tempère les attentes
Alors que les fans rêvent d’un film Super Smash Bros., Shigeru Miyamoto explique pourquoi un tel projet n’est pas à l’ordre du jour chez Nintendo.News
Résumé de cette actualité en 5 points :
Depuis le succès de Super Mario Bros. Le Film et avec la sortie ce 1e avril de Super Mario Galaxy Le Film ou encore en 2027 le film The Legend of Zelda, beaucoup imaginent déjà un grand crossover Nintendo à la manière des films Marvel. Un film Super Smash Bros. semble alors presque évident… mais du côté de Nintendo, le discours est bien plus mesuré.
Or, un film nécessite une narration structurée. Réunir de nombreuses licences dans une même histoire pourrait rendre l’ensemble confus, voire diluer l’identité propre de chaque série.
Il explique :
Les apparitions de personnages issus d’autres licences, comme celles aperçues dans Super Mario Galaxy Le Film, ne doivent pas être vues comme les prémices d’un grand crossover. Miyamoto précise que ces éléments sont davantage des clins d’œil, une façon d’enrichir l’univers sans pour autant préparer un film réunissant tous les héros Nintendo.
Avant d’imaginer un tel projet, Nintendo semble vouloir s’assurer que chaque licence trouve sa place sur grand écran. Une fois cette étape franchie, alors peut-être que l’idée d’un grand rassemblement pourra être envisagée.
En attendant, les fans devront se contenter des films à venir… et continuer d’imaginer ce que pourrait donner un affrontement entre Mario, Link et Pikachu au cinéma. Vous aimeriez voir un film Super Smash Bros. malgré tout ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord !
Sources : Polygon via NintendoLife, GameReactor
- Pas de film Super Smash Bros. prévu pour le moment
- Miyamoto insiste sur la priorité donnée aux films individuels
- Un crossover jugé difficile à adapter au cinéma
- Nintendo préfère développer chaque licence séparément
- La porte reste ouverte… mais pas pour tout de suite
Depuis le succès de Super Mario Bros. Le Film et avec la sortie ce 1e avril de Super Mario Galaxy Le Film ou encore en 2027 le film The Legend of Zelda, beaucoup imaginent déjà un grand crossover Nintendo à la manière des films Marvel. Un film Super Smash Bros. semble alors presque évident… mais du côté de Nintendo, le discours est bien plus mesuré.
Un projet loin d’être une prioritéInterrogé sur la possibilité d’un tel film, Shigeru Miyamoto a rapidement calmé les ardeurs. Selon lui, il n’y a actuellement "rien à dire" sur un éventuel projet Super Smash Bros. au cinéma.
Je ne pense pas qu'on en arrivera à une situation où tous les personnages de Nintendo se retrouveraient [ensemble dans un seul film]. Comme vous le savez, ma règle est que les Pikmin peuvent apparaître dans n'importe quelle série [Nintendo].Nintendo préfère aujourd’hui se concentrer sur des films autour de licences précises, en prenant le temps de poser les bases de chaque univers. L’objectif est clair : construire des œuvres solides avant d’envisager un éventuel rapprochement entre les licences.
Un concept difficile à adapter au cinémaSi Super Smash Bros. fonctionne parfaitement en jeu vidéo, son adaptation en film pose plusieurs défis. Miyamoto souligne notamment que le plaisir du jeu repose sur les interactions entre personnages et le côté “collision des univers”.
Or, un film nécessite une narration structurée. Réunir de nombreuses licences dans une même histoire pourrait rendre l’ensemble confus, voire diluer l’identité propre de chaque série.
Nintendo comme une “agence de talents”Pour expliquer sa vision, Miyamoto compare Nintendo à une sorte d’agence de talents. Chaque personnage possède son propre univers, son ton et ses spécificités Plutôt que de tout mélanger, la stratégie actuelle consiste à choisir les personnages les plus adaptés au format cinéma, et à développer leurs histoires individuellement. Une approche qui se ressent déjà dans les projets en cours.
Il explique :
En travaillant sur ce film, je me suis rendu compte une fois de plus à quel point la distribution de Mario est variée et polyvalente. Quand les gens d’Illumination nous ont soumis des idées du genre : « Et ce personnage-là ? Et celui-là ? », je me suis dit : « Ah oui, c’est vrai. On avait celui-là. Ah oui, c’est vrai. On avait ce personnage. » Ça m'a donc vraiment confirmé la diversité des personnages dans l'univers de Mario. On a plein de personnages pour faire un film, mais on voulait quand même ajouter un peu de piment, quelques caméos secrets ici et là. Et vous verrez qu'il y a un personnage secret qui joue un rôle important.
Les apparitions de personnages issus d’autres licences, comme celles aperçues dans Super Mario Galaxy Le Film, ne doivent pas être vues comme les prémices d’un grand crossover. Miyamoto précise que ces éléments sont davantage des clins d’œil, une façon d’enrichir l’univers sans pour autant préparer un film réunissant tous les héros Nintendo.
Un rêve repoussé à plus tardFaut-il pour autant abandonner l’idée d’un film Super Smash Bros. ? Pas forcément. Miyamoto ne ferme pas complètement la porte, mais il invite à la patience.
Avant d’imaginer un tel projet, Nintendo semble vouloir s’assurer que chaque licence trouve sa place sur grand écran. Une fois cette étape franchie, alors peut-être que l’idée d’un grand rassemblement pourra être envisagée.
En attendant, les fans devront se contenter des films à venir… et continuer d’imaginer ce que pourrait donner un affrontement entre Mario, Link et Pikachu au cinéma. Vous aimeriez voir un film Super Smash Bros. malgré tout ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord !
Sources : Polygon via NintendoLife, GameReactor
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