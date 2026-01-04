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Super Mario Galaxy Le Film : les éditions Blu-ray collector déjà en précommande

Ca n'a pas tardé ! 2 éditions limitées du Blu-ray 4K de Super Mario Galaxy Le Film sont disponibles en précommande, avec des coffrets inspirés de l’univers du nouveau film !

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Résumé de cette actualité en 4 points :
  • Deux éditions collector sont proposées en Blu-ray 4K
  • Un SteelBook inspiré du livre d’Harmonie
  • Un coffret Fnac avec œuf de Yoshi en vitrine
  • Les précommandes sont déjà ouvertes

Alors que Super Mario Galaxy Le Film vient tout juste de sortir au cinéma (vous pouvez lire notre avis dans cet article), Nintendo et ses partenaires n’attendent pas pour préparer la suite avec l’arrivée des éditions physiques. Deux versions limitées du Blu-ray 4K sont désormais disponibles en précommande, avec des coffrets qui ne devraient clairement pas nous laisser insensibles !

Un SteelBook inspiré du livre d’Harmonie

La première édition proposée est un SteelBook 4K qui mise sur un design plutôt soigné, bien que classique. Le boîtier reprend l’apparence du livre de contes d’Harmonie, un élément central du film et des jeux Super Mario Galaxy.
Coffret blu-ray 4K Super Mario Galaxy Le Film

Contenu du coffret blu-ray 4K Super Mario Galaxy Le Film

À l’intérieur, on retrouve bien sûr le Blu-ray, dans un écrin qui évoque directement l’univers galactique du long-métrage. Cet objet s’inscrit dans la lignée des collectors déjà proposés pour d’autres productions Nintendo, on se souvient du bloc ? Pour le premier film Super Mario par exemple.

Vous pouvez retrouver ce coffret à la FNAC : Précommander l’édition limitée SteelBook Blu-ray 4K

Un coffret Fnac pour mettre l'œuf de Yoshi en vitrine

La seconde édition, disponible à la Fnac, propose une approche encore plus originale. Le Blu-ray est ici rangé dans un boîtier en forme d’œuf de Yoshi, accompagné d’un support pour l’exposer comme un véritable objet de collection dans sa vitrine !
Coffret Oeuf de Yoshi avec blu-ray 4K Super Mario Galaxy Le Film

Contenu du coffret Oeuf de Yoshi avec blu-ray 4K Super Mario Galaxy Le Film
Affiché à 79,99 €, ce coffret bénéficie actuellement d’une offre avec 10 € crédités sur le compte fidélité, ce qui peut faire la différence pour les collectionneurs hésitants.

Vous pouvez précommander cette édition ici : Edition collector Fnac Blu-ray 4K

Deux collectors pensés pour les budgets de tous les fans

Avec ces deux éditions, les équipes marketing misent sur des objets qui ne manqueront pas d'attirer l'attention des fans que nous sommes ! Entre le clin d’œil au livre d’Harmonie et l’œuf de Yoshi prêt à être exposé, ces coffrets s'adressent aussi à tous les budgets.

Reste à voir laquelle de ces éditions saura trouver sa place sur vos étagères… ou si vous allez craquer pour les deux. Vous pouvez nous en dire plus en commentaire ci-dessous, ou venir vous confier sur notre serveur Discord !
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