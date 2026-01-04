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Super Mario Galaxy Le Film : les éditions Blu-ray collector déjà en précommande
Ca n'a pas tardé ! 2 éditions limitées du Blu-ray 4K de Super Mario Galaxy Le Film sont disponibles en précommande, avec des coffrets inspirés de l’univers du nouveau film !News
Résumé de cette actualité en 4 points :
Alors que Super Mario Galaxy Le Film vient tout juste de sortir au cinéma (vous pouvez lire notre avis dans cet article), Nintendo et ses partenaires n’attendent pas pour préparer la suite avec l’arrivée des éditions physiques. Deux versions limitées du Blu-ray 4K sont désormais disponibles en précommande, avec des coffrets qui ne devraient clairement pas nous laisser insensibles !
À l’intérieur, on retrouve bien sûr le Blu-ray, dans un écrin qui évoque directement l’univers galactique du long-métrage. Cet objet s’inscrit dans la lignée des collectors déjà proposés pour d’autres productions Nintendo, on se souvient du bloc ? Pour le premier film Super Mario par exemple.
Vous pouvez retrouver ce coffret à la FNAC : Précommander l’édition limitée SteelBook Blu-ray 4K
Vous pouvez précommander cette édition ici : Edition collector Fnac Blu-ray 4K
Reste à voir laquelle de ces éditions saura trouver sa place sur vos étagères… ou si vous allez craquer pour les deux. Vous pouvez nous en dire plus en commentaire ci-dessous, ou venir vous confier sur notre serveur Discord !
- Deux éditions collector sont proposées en Blu-ray 4K
- Un SteelBook inspiré du livre d’Harmonie
- Un coffret Fnac avec œuf de Yoshi en vitrine
- Les précommandes sont déjà ouvertes
Alors que Super Mario Galaxy Le Film vient tout juste de sortir au cinéma (vous pouvez lire notre avis dans cet article), Nintendo et ses partenaires n’attendent pas pour préparer la suite avec l’arrivée des éditions physiques. Deux versions limitées du Blu-ray 4K sont désormais disponibles en précommande, avec des coffrets qui ne devraient clairement pas nous laisser insensibles !
Un SteelBook inspiré du livre d’HarmonieLa première édition proposée est un SteelBook 4K qui mise sur un design plutôt soigné, bien que classique. Le boîtier reprend l’apparence du livre de contes d’Harmonie, un élément central du film et des jeux Super Mario Galaxy.
À l’intérieur, on retrouve bien sûr le Blu-ray, dans un écrin qui évoque directement l’univers galactique du long-métrage. Cet objet s’inscrit dans la lignée des collectors déjà proposés pour d’autres productions Nintendo, on se souvient du bloc ? Pour le premier film Super Mario par exemple.
Vous pouvez retrouver ce coffret à la FNAC : Précommander l’édition limitée SteelBook Blu-ray 4K
Un coffret Fnac pour mettre l'œuf de Yoshi en vitrineLa seconde édition, disponible à la Fnac, propose une approche encore plus originale. Le Blu-ray est ici rangé dans un boîtier en forme d’œuf de Yoshi, accompagné d’un support pour l’exposer comme un véritable objet de collection dans sa vitrine !
Vous pouvez précommander cette édition ici : Edition collector Fnac Blu-ray 4K
Deux collectors pensés pour les budgets de tous les fansAvec ces deux éditions, les équipes marketing misent sur des objets qui ne manqueront pas d'attirer l'attention des fans que nous sommes ! Entre le clin d’œil au livre d’Harmonie et l’œuf de Yoshi prêt à être exposé, ces coffrets s'adressent aussi à tous les budgets.
Reste à voir laquelle de ces éditions saura trouver sa place sur vos étagères… ou si vous allez craquer pour les deux. Vous pouvez nous en dire plus en commentaire ci-dessous, ou venir vous confier sur notre serveur Discord !
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