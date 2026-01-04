Pourquoi (et comment) [spoiler] a-t-il rejoint Super Mario Galaxy Le Film ?

Lilty501 02 Apr 2026 23h17 Citer

Oui, bon, on se doute qu'une autre raison est de promouvoir le futur jeu Star Fox à venir sur Switch 2 et donc de bien relancer la saga avec une présence de Fox dans un film très attendu pour toucher un max de monde (chose réussit vu les premières réactions sur les réseaux sociaux par les gens ne connaissant pas la saga et ayant vu le film)

En espérant aussi revoir Fox McCloud dans ses propres films au cinéma