Pourquoi (et comment) [spoiler] a-t-il rejoint Super Mario Galaxy Le Film ?
Voilà une news qui ne fera pas un carton vues les précautions qu'on prend pour empêcher tout spoiler ! Shigeru Miyamoto est revenu dans une interview sur l’arrivée surprise d'un certain personnage venu d'une autre franchise Nintendo dans Super Mario Galaxy Le Film. Ne cliquez qu'en toute connaissance de cause !News
- Fox McCloud rejoint officiellement le film Super Mario Galaxy
- La décision a été validée par Shigeru Miyamoto
- C'est un crossover rare chez Nintendo justifié par l’univers spatial du film
- De sacrés débats en interne avant validation
La présence de Fox McCloud dans Super Mario Galaxy Le Film a surpris de nombreux fans lors de son officialisation. Pourtant, ce choix n’est pas le fruit du hasard : dans plusieurs interviews, Shigeru Miyamoto a expliqué les raisons qui ont conduit à intégrer le héros de Star Fox dans cette nouvelle aventure cinématographique.
Une règle non écrite chez NintendoChez Nintendo, les univers ont longtemps été cloisonnés. Miyamoto évoque lui-même une sorte de règle implicite : Mario reste dans son univers, tout comme les personnages de Splatoon ou d’autres licences. Jusqu’ici, les croisements entre franchises étaient donc très rares... en dehors de séries comme Super Smash Bros, ou d'occasions spéciales comme des événements avec Pikmin Bloom ou Tetris 99.
Ce cadre explique pourquoi l’arrivée de Fox McCloud dans un film Mario peut sembler inhabituelle. Mais cette fois, le contexte a semble-t-il joué un rôle déterminant. Avec Super Mario Galaxy, l’action se déroule en grande partie dans l’espace, c'est donc un terrain familier pour la licence Star Fox dont l’univers repose justement sur les voyages interstellaires.
Miyamoto explique que ce cadre a naturellement ouvert la porte à un crossover : faire intervenir Fox et son équipe permettait d’enrichir l’aventure sans trahir l’identité de Mario. L’idée s’appuie aussi sur une relation déjà connue des joueurs, notamment à travers la série Super Smash Bros, où les deux univers se croisent depuis des années.
Voici ses mots :
En tant que créateur de Star Fox et de ce film qui se déroule dans l'espace, j'avais envie de voir ça. Je voulais savoir à quoi cela ressemblerait, mais je me doutais aussi que cette idée risquait de se heurter à une forte résistance en interne. C'est pourquoi, dès que j'ai reçu cette proposition, j'ai contacté les personnes concernées et j'ai commencé à faire pression ici, chez Nintendo.Ajoutons à cela que dans le film, la présentation de Fox se fait de manière originale mais on ne vous en dira pas plus pour vous laisser découvrir cela lorsque vous aurez l'occasion de voir le film au cinéma ! Mais vous pouvez encore lire notre critique du film pour connaître nos impressions
Mais des hésitations en interneCar avant d’être validée, cette idée n’a pas fait l’unanimité en interne. Miyamoto s’attendait à rencontrer des réticences, notamment sur la question du ton et de la cohérence entre ces deux univers très différents.
Finalement, c’est la mise en situation concrète du crossover qui a convaincu les équipes. En voyant comment Fox McCloud pouvait s’intégrer à l’histoire et aider Mario dans son voyage spatial, la proposition a gagné en crédibilité et convaincu les plus réticents à aller au bout du projet.
l’arrivée de Fox McCloud, Nintendo franchit une étape importante dans la construction de son univers cinématographique. On pourrait penser que ce type de crossover ouvrira la voie à d’autres interactions entre licences dans de futurs films.
C'est amusant de noter que Glen Powel, qui incarne Fox dans le film, a fait du lobbying auprès de Chris Meledandri, le patron du studio, pour jouer Fox... sans savoir alors que Nintendo et Illumination travaillaient pour inclure le personnage dans le nouveau film. Chris Meledandri explique :
Une fois le premier film terminé, j’ai reçu deux appels téléphoniques d’acteurs qui m’ont fait part de leur incroyable conviction et de leur passion à l’idée de travailler avec Nintendo, et l’un d’eux venait de Glen Powell. Il m’a expliqué qu’il fallait que je comprenne à quel point il aimait le personnage de Fox McCloud. Son rêve était de participer un jour à un film Star Fox. Je l'écoutais en me disant : « Il n'a aucune idée que Miyamoto-san et moi sommes en train de discuter de la présence de Star Fox dans ce nouveau film », et Glen exprimait toute cette passion.Reste à voir jusqu’où Nintendo ira dans cette nouvelle direction, et quels autres personnages pourraient rejoindre Mario sur grand écran à l’avenir. Que pensez-vous de la présence de Fox comme protagoniste d'un film Mario ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord !
Sources : Nintendo Everything, NintendoLife
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En espérant aussi revoir Fox McCloud dans ses propres films au cinéma