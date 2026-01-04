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Miyamoto veut mettre des Pikmin partout, partout, partout !

Shigeru Miyamoto l’assume : il s’est donné pour mission d’intégrer les Pikmin dans un maximum de projets Nintendo, et cela inclut évidemment le cinéma.

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Résumé de cette actualité en 4 points :
  • Miyamoto souhaite intégrer les Pikmin dans tous les produits Nintendo
  • Une présence déjà visible dans jeux, parcs et films
  • Un caméo confirmé dans Super Mario Galaxy Le Film
  • Miyamoto est plus qu'attaché à cette licence

Les Pikmin sont partout… et ce n’est pas un hasard. Dans une récente interview avec IGN, Shigeru Miyamoto a expliqué qu’il s’était fixé une véritable “mission” : intégrer les petites créatures dans un maximum de projets Nintendo.

Une mission assumée par Miyamoto

Créateur de Mario, Zelda… mais aussi de Pikmin, Miyamoto a toujours eu un attachement particulier pour ces petites créatures mi-plantes, mi-animales. Et même lorsque la licence peinait à s’imposer commercialement, il n’a jamais eu de cesse de la soutenir.

Aujourd’hui, il va même plus loin : son objectif est clair, faire apparaître les Pikmin “dans n’importe quel produit Nintendo”. Une ambition qu’il revendique ouvertement. Il explique :
Je me suis donné pour mission d'essayer d'intégrer les Pikmin dans tous les produits Nintendo que nous proposons. Et bien sûr, les Pikmin peuvent apparaître n'importe où

Des Pikmin déjà partout… ou presque

Si vous avez l’impression de voir des Pikmin un peu partout ces derniers temps, vous n’êtes pas seuls. Les créatures ont déjà fait des apparitions dans plusieurs jeux récents, mais aussi en dehors du jeu vidéo.

Par exemple, des Pikmin peuvent apparaître dans le décor de la version Switch 2 de Super Mario Bros Wonder ! On a aussi pu les croiser dans les parcs Super Nintendo World. Voici une vidéo sur YouTube qui montre ce sympathique Easter Egg du DLC :
EASTER EGGS : 9 PIKMIN CACHÉS | Super Mario Bros Wonder + Parc Bellabel
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une apparition dans Super Mario Galaxy Le Film

Dernier exemple en date : leur apparition dans Super Mario Galaxy Le Film. Miyamoto précise qu’il ne s’agissait pas forcément d’une demande directe… mais bien d’une conséquence naturelle de sa “mission” :
Je ne parlerais pas vraiment d’une simple demande (d’intégrer les Pikmin dans le film Super Mario Galaxy dont vous pouvez lire notre avis complet ici). C’est plutôt une mission. Je me suis donné pour mission d’essayer d’inclure les Pikmin dans tous les produits Nintendo que nous proposons. Bien sûr, les Pikmin peuvent apparaître n’importe où, mais l’univers et le cadre de Galaxy se prêtent particulièrement bien à leur intégration dans ce monde. J’attendais donc avec impatience de voir quelles idées allaient émerger chez Illumination.
Le cadre spatial du film se prête particulièrement bien à leur présence. Selon lui, l’univers de Mario Galaxy offre un terrain idéal pour intégrer les Pikmin de manière cohérente, sans casser l’immersion, puisqu'eux-mêmes voyagent dans l'espace à bord de leurs vaisseaux, les Oignons.

Des personnages pensés pour exister partout

Miyamoto voit les Pikmin comme des personnages capables d’exister au-delà du jeu vidéo. Il les considère même comme les “personnages les plus globaux” de Nintendo, capables de s’intégrer dans de nombreux contextes. Cette vision explique pourquoi on devrait continuer à les voir apparaître dans des projets variés dans les années à venir.

Reste maintenant à voir jusqu’où ira cette “mission”… et dans quels prochains jeux ou films les Pikmin feront une apparition. Vous avez bien vu les Pikmin dans Super Mario Galaxy Le Film ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
En attendant le prochain caméo Pikmin, rendez-vous sur Pikmin Bloom sur mobile, ou peut-être dans quelques mois sur Switch 2 avec une édition SW2 de Pikmin 4, si les leaks s'avèrent exacts.

Source : IGN
Commentaires sur l'article

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bahascaux
J'ai toujours hésité à me prendre Pikmin 4, si version Switch 2 il y a, je sauterai peut être le pas.
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Thème
Films d'animation Super Mario
Personnalité
Shigeru Miyamoto
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