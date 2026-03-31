News Films d'animation Super Mario

Super Mario Galaxy Le Film : les premiers avis sont tombés (non non, vous ne voulez pas savoir)

À la veille de sa sortie, les embargos sont tombés au sujet de Super Mario Galaxy Le FIlm. Ne cherchez pas à en savoir plus si vous ne souhaitez pas avoir plus de précision, car à quelques heures de la sortie du film, on comprend que vous vouliez préserver la magie d'une telle sortie en salles !