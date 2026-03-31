Super Mario Galaxy Le Film : les premiers avis sont tombés (non non, vous ne voulez pas savoir)
À la veille de sa sortie, les embargos sont tombés au sujet de Super Mario Galaxy Le FIlm. Ne cherchez pas à en savoir plus si vous ne souhaitez pas avoir plus de précision, car à quelques heures de la sortie du film, on comprend que vous vouliez préserver la magie d'une telle sortie en salles !News
- Les premiers avis critiques viennent de tomber
- Le film affiche une réception globalement mitigée
- Les visuels et références plaisent, mais le scénario divise
- Certaines critiques sont très sévères
- Le succès commercial reste attendu malgré tout
À quelques heures de sa sortie au cinéma, Super Mario Galaxy Le Film dévoile ses premières critiques… et le moins que l’on puisse dire, c’est que les avis sont loin d’être unanimes. Entre déception et spectacle visuel, avec des notes globalement mitigées, certains saluent le spectacle visuel et les nombreuses références, d’autres pointent un manque d’âme et une approche bien trop commerciale.
C'est trop pour votre dévoué dont la rigueur objective reconnue de tous (ou pas) oblige pourtant à publier cette actualité, après des semaines de news au sujet du film et de son marketing fou. Mais peut-être pouvez-vous en rester là et revenir sur la page d'accueil de PN pour consulter une autre actualité, comme celle-ci !
Une réception globalement mitigéeLes premières notes confirment une tendance assez partagée. Le film tourne actuellement autour de 45 % sur Rotten Tomatoes et d’un score d’environ 35/100 sur Metacritic, des résultats proches, voire même légèrement inférieurs, à ceux du premier film à ses débuts.
Certaines critiques sont particulièrement dures, évoquant un film trop chargé, voire difficile à suivre en raison de son rythme effréné. D’autres parlent d’un long-métrage très orienté marketing, donnant parfois l’impression d’un enchaînement de références plutôt qu’un récit structuré. Ces critiques seront peut-être ce que nous allons adorer demain en allant au cinéma pour voir Super Mario Galaxy, on ne manquera pas de vous donner notre avis.
Un spectacle visuel qui fait le jobDu côté des points positifs, plusieurs médias reconnaissent l’efficacité visuelle du film. Les séquences d’action et l’univers coloré semblent séduire, notamment pour un public jeune ou déjà familier avec la licence. On semble cocher cette case, on est donc d'une certaine manière plutôt rassuré sur la capacité du film à nous tenir en haleine avec Mario et ses amis durant ses 98 minutes.
Les fans de Nintendo devraient donc y trouver leur compte, avec une grande quantité de clins d’œil et de références à l’histoire de la franchise. Cet aspect, déjà présent dans le premier film, est ici encore amplifié. Espérons qu'il ne le soit pas trop, pas plus que nécessaire, on ne voudrait pas avoir à le voir 10 fois pour tout repérer, enfin.
Un scénario et une émotion en retraitC’est surtout sur le fond que les critiques se montrent plus réservées. Plusieurs retours évoquent un manque d’émotion et une histoire moins marquante que celle du précédent film.
Le film est parfois décrit comme une succession de scènes pensées pour être consommées rapidement, dans un format proche des contenus courts actuels. Cette approche ne convainc pas tous les journalistes qui ont pu voir le film en avant-première ce week-end à Londres.
Un ressenti différent du côté des joueurs ?Du côté des joueurs, le ressenti pourrait toutefois être bien différent. Game Informer, qui attribue un solide 8,5/10 au film, évoque une expérience proche d’une attraction de parc à thème : spectaculaire, accessible et fidèle à l’univers d’origine. Dans le même esprit, Video Games Chronicle souligne un film qui assume pleinement son ADN vidéoludique, avec une avalanche de clins d’œil et une mise en scène pensée comme une succession de niveaux à parcourir.
Ce sont des choix qui parleront directement aux fans que nous sommes, même si cela se fait parfois au détriment d’un récit plus structuré comme les passionnés du Septième Art sont eux aussi en droit de l'attendre. En clair, si vous venez chercher du grand spectacle, des références à la pelle et cette sensation de “jouer” un film Mario, vous devriez en ressortir avec le sourire... et c’est probablement exactement ce que Nintendo et Illumination ont visé ici. Il nous tarde de nous faire notre propre avis, dès demain.
Un succès déjà presque assuréMalgré tous ces avis contrastés, difficile d’imaginer un échec commercial. Le film est déjà attendu comme un gros lancement au box-office, avec des projections très élevées dès son premier week-end comme on l'écrivait hier suite aux chiffres dévoilés par Deadline.
Comme pour le premier opus, il n'est pas interdit de croire que la très grande popularité de Mario devrait largement compenser ces premières critiques. Des centaines de milliers de spectateurs sont attendus partout dans le monde : au bouche-à-oreille de faire le reste pour permettre au film de s’installer sur la durée, un phénomène qui avait bien fonctionné avec le premier opus.
Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord, au sujet de ces premières critiques un peu décevantes. Si vous le souhaitez, attention toutefois au risque de spoiler que vous pourriez croiser, voici les liens vers les médias anglophones qui ont publié leur critique ce mardi après 20h :
- Critique de Variety (non notée, très négative)
- Critique de The Wrap (non notée, négative)
- Critique de The Guardian (1/5)
- Critique de The Telegraph (2/5)
- Critique de The Independent (2/5)
- Critique de Total Film (3/5)
- Critique de The Seattle Times (3/5)
- Critique d'IGN (6/10)
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