Super Mario Galaxy Le Film vise un démarrage record au box-office mondial
Attendu dans les salles cette semaine, le film Super Mario Galaxy pourrait atteindre 350 millions de dollars dès son lancement, en dépit d'une sortie plus tardive au Japon.News
- Le film sort dans de nombreux pays dès cette semaine
- L'ouverture mondiale est estimée à 350 millions de dollars
- Le film sort au Japon le 24 avril, pour la Golden Week
- Les ventes de billets sont déjà supérieures au premier film
- Ce démarrage pourrait devenir le plus important de l’année
À deux jours de sa sortie dans de nombreux pays, Super Mario Galaxy Le Film s’apprête déjà à marquer le box-office. Les premières projections évoquent un démarrage mondial autour de 350 millions de dollars, un chiffre qui placerait le long-métrage en tête des plus gros lancements de l’année.
Bigger than an expanding mushroom or a giant-sized Mario, the box office is literally going to explode over the Easter stretch in the positive sense of the word as Illumination/Nintendo/Universal’s ‘The Super Mario Galaxy Movie’ is set to do around $350M around world.— Deadline (@DEADLINE) March 30, 2026
Broken out… pic.twitter.com/5WhYeeDqBD
Un lancement mondial massif… sauf au JaponLe film sera déployé dans près de 80 marchés dès cette semaine, avec une sortie particulièrement étendue en Amérique du Nord dans environ 4 000 salles. Le Japon fera toutefois exception dans l'excitation mondiale liée à la sortie du film : le film y est programmé pour le 24 avril, afin de coïncider avec la Golden Week, période stratégique pour les sorties cinéma.
Ce choix rappelle des stratégies déjà observées pour certains blockbusters, qui privilégient des fenêtres de sortie adaptées à chaque territoire afin de maximiser leur potentiel. Compte tenu des investissements qu'un film nécessite, on comprend que chaque pays ait finalement droit à son propre planning, si cela s'avère bénéfique pour les ventes de billets.
Des chiffres déjà supérieurs au premier filmLes premiers indicateurs sont au vert, avec des ventes de billets en avance sur celles du film Super Mario Bros. sorti en 2023. À titre de comparaison, ce dernier avait enregistré un démarrage mondial de plus de 377 millions de dollars lors de son premier week-end.
Pour ce nouvel opus, les estimations restent prudentes côté studios, mais les tendances laissent entrevoir un lancement très solide, porté notamment par les vacances scolaires dans plusieurs régions.
Un public toujours au rendez-vous !Le film semble séduire un public large, des plus jeunes jusqu'aux familles. Cette diversité avait déjà été un facteur clé du succès du premier film, notamment grâce à une forte présence des jeunes adultes et des parents accompagnant leurs enfants (et des tontons qui ont traîné qu'ils le veuillent ou non leurs neveux et nièces au cinéma !).
Avec un déploiement sur les écrans premium comme l’IMAX où le film sera projeté en 3D, Super Mario Galaxy Le Film bénéficie également d’une exposition maximale, ce qui renforce encore plus ses chances de s’imposer rapidement comme un succès commercial.
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Source : Deadline
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