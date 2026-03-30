Inazuma Eleven Victory Road : un nouveau DLC gratuit arrive cette semaine
Le RPG footballistique de Level-5 poursuit son suivi avec “The Rising Bond DLC”, une mise à jour gratuite centrée sur Sonny et Vic, attendue pour demain, mardi 31 mars 2026.News
- Un quatrième DLC gratuit arrive le 31 mars 2026
- “The Rising Bond DLC” met en avant Sonny Wright et Vic
- L’histoire se déroule pendant le Football Frontier International
- Level-5 continue de soutenir le jeu sur le long terme
- Une suite et un jeu mobile sont déjà en préparation
Level-5 continue d’alimenter Inazuma Eleven: Victory Road avec du contenu gratuit, et le prochain rendez-vous est déjà fixé. Le studio japonais annonce l’arrivée de “The Rising Bond DLC”, une quatrième mise à jour majeure qui sera disponible ce 31 mars 2026 sur Nintendo Switch, mais aussi sur les autres plateformes du jeu. Un nouveau chapitre qui s’inscrit dans la stratégie de suivi à long terme du titre, ce qui ne sera pas pour déplaire aux fans qui ont attendu de nombreuses années avant de pouvoir jouer à ce nouvel opus !
Un nouveau chapitre centré sur Sonny et VicAvec ce DLC, les joueurs retrouveront Sonny Wright, connu sous le nom d’Asuto Inamori, accompagné de ses coéquipiers dans leur progression au sein du Football Frontier International. La compétition s’intensifie avec une succession d’adversaires venus du monde entier, dans une montée en puissance qui devrait parler aux fans de la série.
De son côté, le protagoniste Vic sera confronté à un défi particulier baptisé “Path of Trials”. Une étape clé dans la progression du scénario, qui semble vouloir mettre davantage l’accent sur les liens entre les personnages, dans la lignée des arcs narratifs déjà proposés depuis la sortie du jeu.
Un suivi régulier depuis la sortie sur SwitchSorti initialement sur Nintendo Switch (et déjà évoqué lors de précédentes mises à jour), Inazuma Eleven: Victory Road bénéficie d’un suivi très régulier de la part de l'éditeur. Le mois dernier, les joueurs avaient déjà pu découvrir le “Orion & Lumen DLC”, preuve s'il en fallait une que Level-5 enchaîne les ajouts de contenu à un rythme soutenu.
Le studio a d’ailleurs confirmé sa volonté de proposer des mises à jour gratuites lissées dans le temps : ce choix rappelle la stratégie adoptée sur d’autres productions récentes pour maintenir l'attention du public et offrir aux médias une opportunité de parler une fois encore de leur jeu. Cela a l'avantage de maintenir l’intérêt des joueurs tout en enrichissant progressivement l’expérience et le scénario du jeu original.
Une licence qui prépare déjà son avenirAu-delà de ce nouveau DLC, la licence Inazuma Eleven continue de se développer. Level-5 a confirmé qu’une suite directe à Victory Road est déjà en cours de production. En parallèle, un nouveau jeu mobile intitulé Inazuma Eleven: Cross est également en préparation. Les deux infos avaient été révélées lors du INA-DAI du 22 janvier 2026.
Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord !
Sources : Gematsu, NintendoSoup, NintendoLife
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.