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Turtle Beach dévoile des accessoires Switch 2 aux couleurs de Mario, Harmonie et des Koopas.

Deux manettes sans fil Mario & Harmonie, et un étui des Koopas, rejoignent la gamme Switch 2 de Turtle Beach, avec des sorties étalées entre mai et juin 2026.

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Résumé de cette actualité en 5 points :
  • Deux nouvelles manettes Rematch RGB sans fil inspirées de Mario arrivent sur Switch 2
  • Un modèle met en avant Harmonie, l'autre les Koopas
  • Un étui de transport PlayTrek Koopa Troop est également annoncé
  • Tous les accessoires sont compatibles Switch 2 et modèles Switch précédents
  • Sorties prévues entre le 4 mai et le 14 juin 2026, précommandes ouvertes

Turtle Beach continue d'étoffer sa gamme d'accessoires sous licence officielle Nintendo pour la Switch 2. À l'approche de la sortie du film Super Mario Galaxy, la marque dévoile deux manettes sans fil et un étui de transport aux couleurs de l'univers Mario, avec Harmonie et les Koopas à l'honneur.
Accessoire Turtle Beach sous licence Nintendo : manette des sbires de Bowser Accessoire Turtle Beach sous licence Nintendo : manette Harmonie
Accessoire Turtle Beach sous licence Nintendo : housse de transport avec les sbires de Bowser

Deux manettes sans fil aux couleurs de l'univers Mario

Les nouvelles manettes Rematch RGB sans fil se déclinent en deux versions : l'une à l'effigie d'Harmonie, l'autre inspirée des Koopas. Compatibles avec la Switch 2, mais aussi avec les modèles Switch, Switch Lite et OLED, elles misent sur la polyvalence.

Côté fonctionnalités, on trouve de la détection de mouvement, des sticks analogiques TMR pour une meilleure précision et deux boutons arrière programmables, le tout agrémenté d'effets lumineux RGB dynamiques chers à la gamme. L'autonomie annoncée atteint jusqu'à 40 heures, avec une portée sans fil d'environ 9 mètres. Ces manettes seront proposées à 64,99 € et arriveront le 4 mai.
Effet luminescent de la manette Harmonie Effet luminescent de la manette des sbires de Bowser

Un étui Koopa Troop pour transporter sa console

En complément, Turtle Beach propose un étui de transport PlayTrek aux couleurs des Koopas, compatible Switch 2 comme avec les autres modèles de la gamme.

Sa structure rigide combine une coque EVA et un revêtement extérieur en similicuir. À l'intérieur, un rabat protège l'écran tout en servant de rangement pour les cartouches, et une pochette filet permet d'organiser les accessoires. Le design mise sur un effet phosphorescent autour des sbires de l'infâme Bowser, un détail qu'on apprécie. L'étui est affiché à 24,99 € pour une sortie le 14 juin.
Housse de transport des sbires de Bowser

D'autres accessoires dès ce 30 mars

En parallèle, Turtle Beach lance également dès aujourd'hui d'autres références : une manette Mario et Luigi ainsi qu'un casque filaire aux couleurs de l'étoile complètent une gamme qui s'annonce bien fournie pour accompagner la Switch 2.
Manette Mario et Luigi Turtle Beach

Galerie images

Les précommandes pour l'ensemble des produits sont d'ores et déjà ouvertes sur le site officiel de Turtle Beach et chez certains revendeurs.

Et vous, l'un de ces accessoires vous tente ? Aviez-vous déjà craqué pour des produits Turtle Beach par le passé ? Venez en discuter sur notre serveur Discord ou réagissez en commentaire ci-dessous !

Source : Communiqué de presse
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