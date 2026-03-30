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Super Mario Galaxy : de nouveaux puzzles Ravensburger inspirés du film
Trois puzzles Super Mario Galaxy arrivent chez Ravensburger, avec des formats adaptés à tous les âges pour accompagner la sortie du film au cinéma.News
Résumé de cette actualité en 4 points :
À l’occasion de la sortie du film Super Mario Galaxy ce mercredi en salles, Ravensburger annonce une nouvelle gamme de puzzles inspirés de l’univers spatial de notre plombier moustachu. Le fabricant enrichit ainsi son catalogue avec trois références qui visent aussi bien les plus jeunes que ceux d'entre nous en quête de puzzles plus exigeants dans un univers qu'ils affectionnent.
Chaque puzzle met en scène Mario et ses alliés dans des décors inspirés de l’espace, avec des planètes, des étoiles et différents environnements qui rappellent directement l’ambiance de Super Mario Galaxy. Le tous bien sûr avec le look des personnages tels qu'on les retrouvera dans le film. Le visuel du puzzle 1000 pièces, par exemple, propose une composition centrée sur une aventure interstellaire colorée.
A lire aussi : Super Mario Galaxy s'invite au McDo !
Disponible dès maintenant, cette collection devrait trouver sa place aussi bien chez nous, fans de longue date, que chez ceux fraîchement conquis par l'univers galactique de Mario. Et vous, qu'en pensez-vous ? Venez en discuter sur notre serveur Discord ou réagissez en commentaire ci-dessous !
Si vous souhaitez acheter ces puzzles, on vous propose ces liens sur Amazon :
- Puzzle 150 pièces : 11.30€ au lieu de 12,90€
- Puzzle 300 pièces : 11,30€ également
- Puzzle 1000 pièces : non référencé pour le moment !
Source : communiqué de presse
- Trois puzzles Super Mario Galaxy sont disponibles dès maintenant
- Des formats de 150, 300 et 1000 pièces pour tous les publics
- Des visuels inspirés directement du film
- Un produit dérivé qui accompagne la sortie du film au cinéma
À l’occasion de la sortie du film Super Mario Galaxy ce mercredi en salles, Ravensburger annonce une nouvelle gamme de puzzles inspirés de l’univers spatial de notre plombier moustachu. Le fabricant enrichit ainsi son catalogue avec trois références qui visent aussi bien les plus jeunes que ceux d'entre nous en quête de puzzles plus exigeants dans un univers qu'ils affectionnent.
Trois puzzles pour prolonger l’univers du filmCette nouvelle collection se décline en trois formats distincts, avec des niveaux de difficulté progressifs. Le puzzle 150 pièces s’adresse aux enfants dès 7 ans, tandis que la version 300 pièces cible un public un peu plus expérimenté. Enfin, un modèle 1000 pièces vient compléter l’offre pour les joueurs en quête d’un défi plus long.
Chaque puzzle met en scène Mario et ses alliés dans des décors inspirés de l’espace, avec des planètes, des étoiles et différents environnements qui rappellent directement l’ambiance de Super Mario Galaxy. Le tous bien sûr avec le look des personnages tels qu'on les retrouvera dans le film. Le visuel du puzzle 1000 pièces, par exemple, propose une composition centrée sur une aventure interstellaire colorée.
Une conception adaptée à tous les âgesRavensburger mise comme à son habitude sur une fabrication soignée avec des pièces solides, conçues pour s’assembler précisément. Les puzzles destinés aux plus jeunes utilisent des pièces plus grandes et résistantes, ce qui facilitera leur prise en main et la progression des plus jeunes dont la patience peut être rapidement mise à rude épreuve avec ce genre de loisir intérieur. Le modèle 300 pièces met notamment en avant un format XXL adapté aux enfants dès 9 ans, avec des illustrations colorées et lisibles.
Un produit dérivé de plus pour accompagner la sortie du filmAvec cette nouvelle gamme, Ravensburger prend le train en marche avec la belle dynamique qui s'est créée autour de la sortie du film Super Mario Galaxy en proposant une activité complémentaire à savourer à la maison, pour prolonger ce qu'on aura découvert au cinéma.
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Disponible dès maintenant, cette collection devrait trouver sa place aussi bien chez nous, fans de longue date, que chez ceux fraîchement conquis par l'univers galactique de Mario. Et vous, qu'en pensez-vous ? Venez en discuter sur notre serveur Discord ou réagissez en commentaire ci-dessous !
Si vous souhaitez acheter ces puzzles, on vous propose ces liens sur Amazon :
- Puzzle 150 pièces : 11.30€ au lieu de 12,90€
- Puzzle 300 pièces : 11,30€ également
- Puzzle 1000 pièces : non référencé pour le moment !
Source : communiqué de presse
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