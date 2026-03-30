[Rumeur] Switch 2 : une édition limitée Zelda en approche pour fin 2026 ?
Un leaker supposé fiable évoque une Nintendo Switch 2 aux couleurs de Zelda pour 2026, possiblement liée au remake d'Ocarina of Time. Vous vous doutez bien qu'on a sorti nos pincettes de rigueur !News
- Shpeshal_Nick, un leaker jugé fiable évoque une Switch 2 édition limitée Zelda pour 2026
- Elle coïnciderait avec la sortie d'un Zelda sur SW2, peut-être le remake d'Ocarina of Time
- Une édition Pokémon suivrait en 2027 avec Pokémon Vents et Vagues
- Nintendo n'a rien confirmé officiellement
On savait déjà que le calendrier first-party de Nintendo pour 2026 faisait l'objet de fuites sérieuses. Voilà que la rumeur s'emballe encore un cran plus haut : une Nintendo Switch 2 édition limitée aux couleurs de Zelda serait en préparation pour cette même année. On prendra évidemment les pincettes de rigueur, mais la source mérite qu'on s'y attarde.
Un premier bundle thématique pour la Switch 2C'est l'insider Shpeshal_Nick, généralement fiable sur les affaires Nintendo, qui a lâché l'info sur Twitter. Selon lui, le Big N préparerait une Switch 2 édition limitée inspirée de l'univers Zelda, qui constituerait le tout premier bundle thématique de cette génération de hardware.
Le timing coïnciderait avec la sortie d'un grand jeu Zelda en 2026. Gamereactor, qui cite plusieurs sources dont certaines proches de la rédaction, précise qu'il s'agirait d'un remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, une info qui avait fuite la semaine dernière et qu'on avait rapporté sur PN (voir plus haut).
As a follow up to the below, from what I've been told we're getting a Zelda themed Limited Edition Switch 2 console. Not sure if the game will be bundled or not pic.twitter.com/3KuVNTYCPE— Shpeshal Nick (@Shpeshal_Nick) March 30, 2026
Côté design, on parlerait de motifs hyliens travaillés et d'un coloris inédit, dans la tradition des éditions limitées Zelda que Nintendo nous a habituées à soigner.
Et une édition Pokémon en 2027 ?Si Nintendo suit la logique qu'elle applique habituellement à ses licences majeures, une seconde édition limitée pourrait suivre en 2027, cette fois aux couleurs de Pokémon Vents et Vagues, mais on ne va pas s'emballer aussi longtemps avant sinon une sortie, du moins une annonce de l'existence de ces éditions spéciales.
Ce serait donc une stratégie hardware en deux temps : Zelda pour finir l'année 2026 en fanfare, Pokémon pour prendre le relai en 2027. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est ambitieux sur le papier, même si tout cela reste à confirmer.
Nintendo face à un problème de fuitesCe que cette séquence de rumeurs illustre surtout, c'est l'ampleur des difficultés que rencontre Nintendo pour contenir les informations en interne. On évoque carrément "un problème majeur de fuites" au sein de la firme de Kyoto qui va certainement se traduire par une chasse aux sorcières pour débusquer les langues trop bien déliées en dehors des locaux. Difficile de leur donner tort quand, en l'espace de quelques jours, c'est tout un pan du calendrier qui se retrouve sur la place publique.
Big N n'a pour l'heure officiellement rien confirmé et on attendra donc une prise de parole officielle avant de se laisser aller à l'enthousiasme ! Mais il faut reconnaître que la perspective d'une Switch 2 habillée aux couleurs d'Hyrule a de quoi faire rêver.
Et vous, seriez-vous prêt à attendre une édition limitée Zelda avant de craquer pour la Switch 2 ? Venez en discuter sur notre serveur Discord ou réagissez en commentaire ci-dessous !
Sources : Gamereactor, My Nintendo News
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