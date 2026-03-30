News Nintendo Switch 2 (Switch 2)

[Rumeur] Switch 2 : une édition limitée Zelda en approche pour fin 2026 ?

Un leaker supposé fiable évoque une Nintendo Switch 2 aux couleurs de Zelda pour 2026, possiblement liée au remake d'Ocarina of Time. Vous vous doutez bien qu'on a sorti nos pincettes de rigueur !