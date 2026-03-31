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Zelda Tears of the Kingdom : un nouvel artbook consacré aux Zonai annoncé
Nintendo et Dark Horse dévoilent “Secrets of the Zonai”, un artbook de 424 pages dédié à Tears of the Kingdom, attendu pour octobre 2026 avec une édition collector, pour l'instant uniquement prévu en anglais.News
Résumé de cette actualité en 5 points :
Les amateurs de beaux livres Zelda peuvent se réjouir : Nintendo et Dark Horse annoncent aujourd’hui un nouvel artbook dédié à The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Intitulé “Secrets of the Zonai”, cet ouvrage s’inscrit dans la lignée des précédents livres comme Hyrule Historia ou Creating a Champion, en proposant un regard approfondi sur l’univers et la création du jeu.
Cette partie, la plus conséquente, regroupera croquis, notes de production, concept arts et storyboards. Un contenu qui devrait intéresser ceux qui aiment comprendre comment se construit un Zelda, un peu à la manière des bonus que l’on pouvait déjà retrouver dans Art & Artifacts.
Le livre se conclura par plusieurs interviews des figures clés du projet, dont Eiji Aonuma, Hidemaro Fujibayashi et Satoru Takizawa.
En effet, dans un coffret spécial, on trouvera une carte des profondeurs imprimée sur tissu, une illustration de Link accompagné des Sages et une reproduction d’une Pierre occulte liée au temps.
Avec ce nouvel ouvrage, Nintendo continue d’explorer l’univers de Zelda sous un angle éditorial, en proposant des contenus qui prolongent l’expérience au-delà du jeu. Ce nouveau rendez-vous devrait intéresser les joueurs curieux des coulisses de la saga, et on espère qu'un éditeur français proposera à Dark Horse de travailler sur une adaptation de ces beaux livres dans la langue de Molière.
A lire aussi : un beau livre pour mieux connaître Metroid Prime
Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord, et poursuivre votre découverte de la saga Zelda sur Puissance Zelda.
Date de publication : 20 octobre 2026
Langue : Anglais
Nombre de pages de l'édition imprimée : 472 pages
ISBN-10 : 150675502X
ISBN-13 : 978-1506755021
Poids de l'article : 567 g
Dimensions : 30.5 x 22.9 x 2.54 cm
Date de publication : 20 octobre 2026
Langue : Anglais
Nombre de pages de l'édition imprimée : 472 pages
ISBN-10 : 1506757154
ISBN-13 : 978-1506757155
Poids de l'article : 567 g
Dimensions : 30.5 x 22.9 x 2.54 cm
Sources : Nintendo Everything, NintendoLife
- Un nouvel artbook Zelda vient d’être annoncé
- Il se concentre sur Tears of the Kingdom et le peuple Zonai
- Le livre comptera 424 pages
- Deux éditions seront proposées, dont une version collector appelée Hero's Edition
- Sortie prévue en octobre 2026 pour la version anglaise
Les amateurs de beaux livres Zelda peuvent se réjouir : Nintendo et Dark Horse annoncent aujourd’hui un nouvel artbook dédié à The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Intitulé “Secrets of the Zonai”, cet ouvrage s’inscrit dans la lignée des précédents livres comme Hyrule Historia ou Creating a Champion, en proposant un regard approfondi sur l’univers et la création du jeu.
Un ouvrage massif pour explorer Tears of the KingdomAvec ses 424 pages, “Secrets of the Zonai” ambitionne de couvrir tous les aspects du jeu. Le livre débutera avec une cinquantaine de pages d’illustrations promotionnelles et de portraits de personnages, avant de basculer vers une large section consacrée aux coulisses du développement.
Cette partie, la plus conséquente, regroupera croquis, notes de production, concept arts et storyboards. Un contenu qui devrait intéresser ceux qui aiment comprendre comment se construit un Zelda, un peu à la manière des bonus que l’on pouvait déjà retrouver dans Art & Artifacts.
Les Zonai au cœur de l’histoireComme son nom l’indique, l’ouvrage mettra particulièrement l’accent sur les Zonai, un peuple central dans Tears of the Kingdom. Une section dédiée reviendra sur l'histoire d’Hyrule et sur les origines de cette civilisation, jusqu’aux événements du jeu.
Le livre se conclura par plusieurs interviews des figures clés du projet, dont Eiji Aonuma, Hidemaro Fujibayashi et Satoru Takizawa.
Une édition collector qui fait envieDeux versions seront proposées. L’édition standard inclura simplement le livre, tandis qu’une “Hero’s Edition” viendra enrichir l’ensemble avec plusieurs objets et on doit bien avouer que cette édition collector nous fait bien envie.
En effet, dans un coffret spécial, on trouvera une carte des profondeurs imprimée sur tissu, une illustration de Link accompagné des Sages et une reproduction d’une Pierre occulte liée au temps.
Sortie prévue pour l’automneLa sortie de l’artbook est annoncée pour octobre 2026, même si la date précise pourrait encore évoluer selon les distributeurs. Les précommandes sont déjà disponibles chez plusieurs revendeurs en ligne. On a vérifié sur Amazon.fr, les deux éditions sont bien listées mais ne semblent pas encore commandables, mais vous pouvez le vérifier à votre tour ici :
Avec ce nouvel ouvrage, Nintendo continue d’explorer l’univers de Zelda sous un angle éditorial, en proposant des contenus qui prolongent l’expérience au-delà du jeu. Ce nouveau rendez-vous devrait intéresser les joueurs curieux des coulisses de la saga, et on espère qu'un éditeur français proposera à Dark Horse de travailler sur une adaptation de ces beaux livres dans la langue de Molière.
A lire aussi : un beau livre pour mieux connaître Metroid Prime
Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord, et poursuivre votre découverte de la saga Zelda sur Puissance Zelda.
Informations techniques
Edition standard Secrets of the ZonaiÉditeur : Dark Horse Books
Date de publication : 20 octobre 2026
Langue : Anglais
Nombre de pages de l'édition imprimée : 472 pages
ISBN-10 : 150675502X
ISBN-13 : 978-1506755021
Poids de l'article : 567 g
Dimensions : 30.5 x 22.9 x 2.54 cm
Hero's Edition Secrets of the ZonaiÉditeur : Dark Horse Books
Date de publication : 20 octobre 2026
Langue : Anglais
Nombre de pages de l'édition imprimée : 472 pages
ISBN-10 : 1506757154
ISBN-13 : 978-1506757155
Poids de l'article : 567 g
Dimensions : 30.5 x 22.9 x 2.54 cm
Sources : Nintendo Everything, NintendoLife
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