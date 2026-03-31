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Tetris 99 Disponible sur Switch depuis le 13/02/2019
News Tetris 99 (Switch)

Tetris 99 : un Grand Prix aux couleurs de Super Mario Galaxy démarre ce vendredi

Un nouvel événement Tetris 99 arrive dès le 3 avril avec un thème inspiré de Super Mario Galaxy, à débloquer au gré de vos parties pendant le week-end de Pâques.

News
Résumé de cette actualité en 4 points :
  • Un nouveau Grand Prix Tetris 99 démarre le 3 avril 2026
  • Un thème Super Mario Galaxy et Galaxy 2 est à débloquer
  • L’événement se déroule jusqu’au 7 avril au matin
  • 100 points sont nécessaires pour obtenir la récompense

Nintendo enchaîne les événements autour de Super Mario Galaxy et cette fois, c'est Tetris 99 qui est à la fête avec l’annonce d’un nouveau Grand Prix qui devrait parler aux fans de Super Mario Galaxy. Baptisé "Grand Prix 52", cet événement temporaire proposera un thème inédit directement inspiré des deux épisodes sortis sur Wii.
Grand Prix 52 de tetris 99 avec le thème Super Mario Galaxy

Un thème galactique à débloquer en ligne

Le principe reste inchangé : participer aux parties en ligne pour accumuler des points en fonction de son classement. Une fois les 100 points atteints, le thème exclusif est définitivement débloqué.

Ce nouveau thème met à l’honneur l’univers de Super Mario Galaxy et Super Mario Galaxy 2, avec une ambiance visuelle et sonore inspirée des deux jeux. De quoi donner un petit coup de frais aux parties, même pour les joueurs réguliers.

Comme toujours un événement limité dans le temps

Ce Grand Prix 52 se déroulera du 3 avril à 9h jusqu’au 7 avril à 08:59. La fenêtre est assez courte, ce qui devrait nous pousser à rapidement enchaîner les parties pour ne pas passer à côté de la récompense.

Ce nouveau crossover s’inscrit dans une actualité incroyablement riche autour de Super Mario Galaxy, entre produits dérivés et autres contenus inspirés de la licence dont on parle beaucoup sur PN depuis quelques jours.

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