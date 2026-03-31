Tetris 99 : un Grand Prix aux couleurs de Super Mario Galaxy démarre ce vendredi

Un Grand Prix galactique se prépare dans #TETRIS 99 !



À partir du vendredi 3 avril, vous pouvez obtenir un thème exclusif aux couleurs de #SuperMarioGalaxy + #SuperMarioGalaxy2 !@Tetris_official



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