2 nouveaux motifs de designs personnalisés Nintendo Music dans Animal Crossing: New Horizons
Nintendo propose deux nouveaux t-shirts inspirés de Nintendo Music dans Animal Crossing, avec des codes à récupérer dès maintenant pour personnaliser votre délégué insulaire de nouveaux vêtements inédits.News
- Deux nouveaux motifs sont disponibles dans Animal Crossing
- Ils célèbrent l’arrivée de nouveaux morceaux dans Nintendo Music
- Deux t-shirts sont proposés : blanc et rouge
Nintendo continue de faire vivre son jeu Animal Crossing: New Horizons avec de nouveaux motifs personnalisés, cette fois pour accompagner l’arrivée de nouveaux morceaux dans Nintendo Music. Deux nouveaux motifs de t-shirts viennent ainsi enrichir la collection, avec un style simple mais efficace pour afficher votre amour de la musique Nintendo jusque sur votre île.
Ten new songs from #AnimalCrossingNewHorizons have been added to the #NintendoMusic app!— Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 31, 2026
Also, two new Nintendo Music-themed custom designs are now available for download in Animal Crossing: New Horizons.#NintendoSwitchOnline members can download these designs in-game from… pic.twitter.com/A632QxsGLw
Deux t-shirts pour célébrer Nintendo MusicCes nouveaux motifs prennent la forme de deux t-shirts : un modèle blanc et un modèle rouge, tous deux estampillés Nintendo Music. Ce petit clin d’œil discret mais sympathique ne passera pas inaperçu auprès des fans de Nintendo qui suivent les ajouts, chaque semaine, du service musical réservé aux abonnés Nintendo Switch Online.
Comme souvent avec ce type de contenu, Nintendo joue la carte de la sobriété, avec des designs faciles à intégrer dans n’importe quelle tenue. Parfait pour une session détente sur l’île ou une petite virée chez des amis.
Comment récupérer ces motifs personnalisés ?Pour mettre la main sur ces t-shirts, direction la borne des Sœurs Doigts de Fée dans votre partie. Il suffit ensuite de saisir les codes suivants dans la section « Mes créations » :
- Nintendo Music Tee 1 (t-shirt blanc) : MO-FX2V-VFX1-HOMV
- Nintendo Music Tee 2 (t-shirt rouge) : MO-24P9-VBB4-SW8X
Source : Twitter.
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.