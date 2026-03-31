Pokémon Pokopia x IKEA : une collaboration inattendue commence au Japon
Pokémon Pokopia s’associe à IKEA pour un événement inédit mêlant décoration et univers Pokémon, avec du contenu en jeu et des animations en magasin à destination des joueurs japonais.News
- Une collaboration entre Pokémon Pokopia et IKEA débute le 1er avril
- Une île spéciale permet de découvrir des pièces inspirées de Pikachu et Ronflex
- Des événements sont organisés dans les magasins IKEA au Japon
- Cette opération célèbre les 20 ans d’IKEA Japan
- Il s’agit du premier partenariat commercial majeur du jeu
Quelques semaines après son lancement, Pokémon Pokopia accueille déjà sa première collaboration d’envergure. The Pokémon Company s’associe avec IKEA pour proposer un événement original qui mélange décoration intérieure et univers Pokémon. Cette initiative se déroulera à la fois dans le jeu et dans la vraie vie.
Une île spéciale IKEA à visiter en jeuDès ce 1er avril et jusqu’au 30 juin 2026, les joueurs peuvent accéder à une île dédiée dans Pokémon Pokopia. Cette “Cloud Island” propose plusieurs pièces imaginées par les designers d’IKEA, avec des ambiances inspirées de Pikachu et Ronflex.
En parallèle, IKEA déploie cette collaboration dans ses magasins japonais. Les visiteurs pourront y découvrir des reconstitutions réelles des pièces vues dans le jeu, avec des espaces thématiques autour de Pikachu et Ronflex.
Pokémon Pokopia x IKEA collab in Japan!— Genki (@Genki_JPN) March 31, 2026
photos via @game_watch pic.twitter.com/7DlexhhS6N
Des animations sont également prévues, comme un rallye de tampons permettant de récupérer des récompenses, ou encore des produits dérivés à gagner ou à acheter, dont des autocollants et porte-clés. Les restaurants IKEA participent aussi à l’opération avec des éléments visuels liés à Pokémon et des espaces photo dédiés.
Un événement pour célébrer les 20 ans d’IKEA JapanCette collaboration s’inscrit dans le cadre des 20 ans d’IKEA au Japon. Et c'est aussi l'occasion pour la marque suédoise d'ameublement de proposer une opération originale, en s’appuyant sur une licence méga-populaire.
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Reste à voir si ce type d’événement sera étendu à d’autres régions. En attendant, les joueurs japonais profitent d’une expérience mêlant virtuel et réel, dans un style qui n’est pas sans rappeler les initiatives déjà vues dans d’autres licences Nintendo.
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Sources : Nintendo Everything, NintendoLife, NintendoSoup, (et là)
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