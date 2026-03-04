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Super Mario Galaxy Le Film : 68 millions le premier jour dans le monde
Un démarrage mondial qui dépasse déjà celui du premier film... et le week-end n'a pas encore commencé. Faisons le point sur la performance de Super Mario Galaxy Le Film au box-office mondial, ça s'annonce bien.News
Résumé de cette actualité en 4 points :
On avait déjà vu les signaux positifs s'accumuler avant la sortie : les prévisions box-office mondiales étaient ambitieuses. Les chiffres du premier jour confirment que l'optimisme était justifié.
Pour rappel (si vous êtes un habitué de Puissance Nintendo, il nous semble qu'il était difficile de passer à côté du sujet ^^), Illumination, Nintendo et Universal ont sorti Super Mario Galaxy le film le mercredi 2 avril 2026 dans 78 marchés internationaux.
La journée d'ouverture complète affiche 68,4 millions de dollars dans le monde, dont 34,5 millions de dollars en Amérique du Nord et 33,9 millions de dollars à l'international. C'est mieux que le premier jour du film Super Mario Bros le film en 2023 (66,4 millions de dollars à périmètre comparable) : tout un symbole pour une suite qui avait face à elle une barre particulièrement haute à franchir.
En France, le démarrage impressionnant du film se confirme aussi par les chiffres bruts : 2,9 millions de dollars le premier jour, soit la deuxième meilleure ouverture Illumination de tous les temps dans l'Hexagone, et la meilleure hors période de vacances. Si Super Mario Bros Le Film avait enregistré 281 442 entrées, Super Mario Galaxy fait mieux avec 315 079 entrées réparties dans 4 000 séances dans 900 salles réparties dans toute la France (contre 3 200 pour SMB Le Film en 2023). Cela donne un taux de remplissage de 75 spectateurs par salle pour SMG, contre 83 pour SMB.
Au Royaume-Uni et en Irlande, les 4,3 millions de dollars de revenu constituent le deuxième meilleur résultat preview en une journée pour un film d'animation.
En Allemagne, 3,8 millions de dollars représentent la meilleure ouverture pour un film d'animation de tous les temps dans le pays, ainsi que le record toutes catégories pour Universal.
Au Mexique, 6,7 millions de dollars constituent la deuxième plus grande ouverture animée jamais enregistrée là-bas. L'Espagne (3 millions de dollars) signe le deuxième meilleur jour d'ouverture animé de son histoire. En Autriche, le record Universal est également tombé.
On récapitule le chiffre d'affaires du premier jour d'exploitation par pays :
Petit bémol de contexte : le premier film avait ouvert à 375 millions de dollars mondial, un plateau que la suite pourrait frôler sans le dépasser pour l'instant. Et le Japon, deuxième plus grand marché du premier opus avec plus de 100 millions de dollars au total, n'ouvre qu'en avril : cela laisse au film une belle marge de progression au pays de Mario.
CinemaScore, RottenTomatoes aux USA ou AlloCiné en France. Notre avis sur le film valide une suite généreuse, et on n'est visiblement pas les seuls à avoir passé un bon moment avec cette nouvelle production.
Et vous, vous l'avez vu ? Venez partager votre ressenti en commentaire (sans spoiler !) ou dans le fil dédié de notre serveur Discord !
Sources : Deadline (et ici)
- 68,4 millions de dollars récoltés dans le monde dès le premier jour, devant Super Mario Bros., le film (66,4 millions de dollars)
- 34,5 millions de dollars en Amérique du Nord : meilleure ouverture de 2026 et record absolu pour un mercredi d'avril
- Records nationaux brisés en Allemagne, Mexique, Autriche, Espagne, UK et en France
- Le week-end mondial est projeté entre 350 et 375 millions de dollars, avec le Japon qui n'ouvre qu'en avril
On avait déjà vu les signaux positifs s'accumuler avant la sortie : les prévisions box-office mondiales étaient ambitieuses. Les chiffres du premier jour confirment que l'optimisme était justifié.
Pour rappel (si vous êtes un habitué de Puissance Nintendo, il nous semble qu'il était difficile de passer à côté du sujet ^^), Illumination, Nintendo et Universal ont sorti Super Mario Galaxy le film le mercredi 2 avril 2026 dans 78 marchés internationaux.
La journée d'ouverture complète affiche 68,4 millions de dollars dans le monde, dont 34,5 millions de dollars en Amérique du Nord et 33,9 millions de dollars à l'international. C'est mieux que le premier jour du film Super Mario Bros le film en 2023 (66,4 millions de dollars à périmètre comparable) : tout un symbole pour une suite qui avait face à elle une barre particulièrement haute à franchir.
Un tour du monde de recordsLes performances internationales font plaisir à regarder.
En France, le démarrage impressionnant du film se confirme aussi par les chiffres bruts : 2,9 millions de dollars le premier jour, soit la deuxième meilleure ouverture Illumination de tous les temps dans l'Hexagone, et la meilleure hors période de vacances. Si Super Mario Bros Le Film avait enregistré 281 442 entrées, Super Mario Galaxy fait mieux avec 315 079 entrées réparties dans 4 000 séances dans 900 salles réparties dans toute la France (contre 3 200 pour SMB Le Film en 2023). Cela donne un taux de remplissage de 75 spectateurs par salle pour SMG, contre 83 pour SMB.
Au Royaume-Uni et en Irlande, les 4,3 millions de dollars de revenu constituent le deuxième meilleur résultat preview en une journée pour un film d'animation.
En Allemagne, 3,8 millions de dollars représentent la meilleure ouverture pour un film d'animation de tous les temps dans le pays, ainsi que le record toutes catégories pour Universal.
Au Mexique, 6,7 millions de dollars constituent la deuxième plus grande ouverture animée jamais enregistrée là-bas. L'Espagne (3 millions de dollars) signe le deuxième meilleur jour d'ouverture animé de son histoire. En Autriche, le record Universal est également tombé.
On récapitule le chiffre d'affaires du premier jour d'exploitation par pays :
- Amérique du Nord : 34,5 M$
- Mexique : 6,7 M$
- Royaume-Uni & Irlande : 4,3 M$
- Allemagne : 3,8 M$
- France : 2,9 M$
- Espagne : 3,0 M$
- Italie : 1,5 M$
- Colombie : 1,1 M$
- Autriche : 0,7 M$
- Australie : 0,7 M$
Un week-end qui s'annonce stratosphériqueLe démarrage record en Amérique du Nord est d'autant plus remarquable qu'il intervient sans avant-premières comptabilisées. Les projections pour le week-end prolongé de Pâques donnent le vertige : 186 millions de dollars sur cinq jours en Amérique du Nord selon Universal, avec des analystes indépendants qui tablent plutôt sur 190 à 200 millions de dollars. À l'international, 175 millions de dollars supplémentaires sont attendus, pour un total mondial entre 350 et 375 millions de dollars.
Petit bémol de contexte : le premier film avait ouvert à 375 millions de dollars mondial, un plateau que la suite pourrait frôler sans le dépasser pour l'instant. Et le Japon, deuxième plus grand marché du premier opus avec plus de 100 millions de dollars au total, n'ouvre qu'en avril : cela laisse au film une belle marge de progression au pays de Mario.
CinemaScore, RottenTomatoes aux USA ou AlloCiné en France. Notre avis sur le film valide une suite généreuse, et on n'est visiblement pas les seuls à avoir passé un bon moment avec cette nouvelle production.
Et vous, vous l'avez vu ? Venez partager votre ressenti en commentaire (sans spoiler !) ou dans le fil dédié de notre serveur Discord !
Sources : Deadline (et ici)
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