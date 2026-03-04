Super Mario Experience : un événement immersif en cours à Utrecht aux Pays-Bas
Une expérience temporaire dédiée à Super Mario a ouvert ses portes aux Pays-Bas. Entre jeux, animations et clins d'œil à la saga, Nintendo célèbre les 40 ans de Mario avec un événement accessible gratuitement.News
- Une Super Mario Experience est proposée à Utrecht du 27 mars au 12 avril 2026
- L'événement célèbre les 40 ans de Super Mario Bros. avec de nombreuses activités
- Jeux, tournois, rencontres et animations sont accessibles gratuitement au public
Nintendo poursuit les célébrations autour de sa mascotte avec une initiative originale aux Pays-Bas. On est obligé d'aller un peu loin pour fêter l'anniversaire du plombier parce qu'en France, c'est un peu le désert : outre Utrecht dont on va parler ici, rappelons aussi l'ouverture d'un pop-up store en Allemagne qui ne désemplit pas depuis son ouverture. Le message nous semble clair : les Européens sont prêts pour des boutiques Nintendo officielles.
Depuis le 27 mars et jusqu'au 12 avril 2026, une Super Mario Experience a investi le centre commercial Hoog Catharijne, à Utrecht. L'événement, gratuit, propose aux visiteurs du centre commercial de plonger dans l'univers du Royaume Champignon à travers une série d'activités pensées pour tous les publics.
Une immersion dans 40 ans d'histoire de MarioCette expérience temporaire permet avant tout de revenir sur les quatre décennies de Super Mario. Plusieurs espaces retracent l'évolution de la licence, avec des jeux jouables sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. On peut notamment découvrir ou redécouvrir des titres emblématiques comme Super Mario Galaxy, Super Mario Galaxy 2 ou encore Super Mario Bros. Wonder dans sa version adaptée à la nouvelle console.
Au-delà des simples sessions de jeu sur bornes de démonstration, la Super Mario Experience propose également différentes animations. Des tournois multijoueurs sur Super Mario Bros. Wonder sont organisés plusieurs fois par semaine, tout comme des défis speedrun inspirés des championnats Nintendo sur les épisodes NES.
On peut aussi rencontrer Mario en personne à certains horaires, un classique toujours apprécié lors de ce type d'événements. De quoi renforcer le côté interactif et convivial de la chose et avec la sortie du film, les fans pourraient être nombreux à vouloir découvrir tout cela de leurs propres yeux, à tel point que Nintendo NL a publié une info sur ses réseaux sociaux :
Houd rekening met langere wachttijden voor de Super Mario Experience tijdens dit weekend als je van plan bent een bezoekje te brengen. Ook willen we iedereen erop attenderen dat de Super Mario Experience op Eerste Paasdag (05/04/2026) gesloten is. pic.twitter.com/qP9ml1RBjC— Nintendo Nederland (@NintendoNL) April 3, 2026
Photos, goodies et récompensesComme souvent avec Big N, l'expérience ne s'arrête pas au jeu. Plusieurs espaces photo permettent de se mettre en scène dans des décors inspirés du Royaume Champignon. Une cabine photo est également proposée pour repartir avec un souvenir.
Les participants peuvent aussi obtenir des points platine My Nintendo ainsi que quelques cadeaux, dans la limite des stocks disponibles. À retenir toutefois : malgré la présence de produits dérivés exposés, il ne s'agit pas d'une boutique et aucun article n'est vendu sur place.
Si vous habitez aux Pays-Bas, pensez-vous aller jusqu'à Utrecht pour découvrir cette Super Mario Experience ? Vous auriez aimé voir ce type d'événement arriver en France ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Nintendo NL
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