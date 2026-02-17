Le DLC d'Assassin's Creed Shadows est daté pour Switch 2 !

L'essentiel en quelques points :

Ubisoft est très content de chiffres de la série lors de son troisième trimestre comptable, incluant la sortie de la version Nintendo Switch 2

Un patch numéroté 1.1.8 sort ce mardi 18 février corrigeant des bugs et ajoutant quelques "Quality of life"

Le DLC "Traque sur Awaji" devrait être publié le 10 mars





Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, le dernier épisode en date de la saga Assassin's Creed Shadows est paru sur Switch 2 début décembre 2025. D'ailleurs, nous avons publié un test à son sujet seulement la semaine dernière puis qu'il nous avait tout de même demandé 150 heures d'investissement.

L'actualité récente autour de cet épisode est un peu chargée alors prenons les choses dans l'ordre ! Tout d'abord, Ubisoft a publié au cours de la semaine précédente ses résultats pour le 3e trimestre 2025-26 (exercice qui, comptablement, se termine le 31 mars 2026) et Ubisoft se montre très satisfait puisque le résultat est supérieur aux attentes.



Pour l'expliquer, le PDG de l'entreprise, Yves Guillemot cite la sortie de l'épisode sur Switch 2 et cette d'une mise à jour gratuite pour l'épisode précédent, Miracle, intitulé "Vallée des souvenirs". Cela augure t-il l'arrivée des épisodes précédents ainsi que des prochains sur notre console ? L'avenir nous le dira !

Mais l'info du jour est double ! Premièrement, un patch, numéroté 1.1.8 pesant près de 3Go sera disponible ce mardi 17 février. Entre le retour du saut manuel, un nouvel écran détaillant les caractéristiques des pièces d'équipement et une meilleur mise en évidence visuelle des coups critiques sur la barre de vie des ennemis, ce patch a mit le focus sur l'amélioration du plaisir de jeu avec une longue liste de changements et de correctifs. Spécifiquement pour la version Switch 2, on note aussi une amélioration de la gestion de l'écran tactile, l'ajout des reflets dans l'eau seulement en mode dock, et des correctifs plus mineurs.

Enfin, la seconde information, qui fait aussi le titre de cet article, c'est la date de sortie du DLC Traque sur Awaji fixée au 10 mars qu'on nous présente ainsi :

Partez pour une nouvelle région singulière, l'île d'Awaji, un lieu empreint de mystère et de beauté. Partez en quête d'un trésor perdu tout en évitant les pièges et embuscades de nouveaux ennemis impitoyables. Obtenez des bō légendaires pour Naoe, débloquez de nouveaux équipements, compétences et aptitudes, et profitez de plus de 10 heures de contenu supplémentaire.



Lancez-vous dans une toute nouvelle aventure et accompagnez Naoe et Yasuke sur la mystérieuse île d'Awaji, dans la baie d'Osaka. Tandis que le duo explore cette nouvelle région à la recherche d'un trésor perdu, il sera traqué sans relâche par de nouveaux ennemis implacables. Mettre la main sur cet artefact (et ainsi protéger l'avenir du Japon) ne sera pas une mince affaire, avec tous les pièges et les embuscades tendus à nos protagonistes.



Incarnez à nouveau Naoe et Yasuke et découvrez ce nouveau chapitre de leur histoire, alors qu'ils suivent la piste d'une mystérieuse shinobi et affrontent le sinistre clan Sanzoku Ippa.