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Tomodachi Life : Une vie de rêve Disponible sur Switch
News Tomodachi Life : Une vie de rêve (Switch)

Tomodachi Life domine les charts US et franchit le million au Japon

Le simulateur de vie de Nintendo s'impose comme le jeu le plus vendu d'avril aux États-Unis, tout en atteignant le million d'exemplaires physiques au Japon. La Switch n'a pas dit son dernier mot.

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Résumé de cette actualité en 5 points :
  • Tomodachi Life : Une vie de rêve est le jeu le plus vendu d'avril 2026 aux États-Unis selon Circana
  • Le jeu a généré plus de 41 millions de dollars de recettes sur le sol américain
  • Au Japon, il dépasse le million de copies physiques vendues en moins d'un mois (Famitsu)
  • Pokémon Pokopia franchit aussi le cap du million au Japon
  • La Switch 2 reste la console la plus vendue aux US en avril

On savait que Tomodachi Life : Une vie de rêve avait séduit la presse et la communauté depuis son lancement le 16 avril, mais les chiffres de ventes viennent confirmer l'ampleur du phénomène. Selon les données publiées par l'analyste Mat Piscatella de Circana (anciennement NPD), le simulateur de vie loufoque de Big N trône en tête des ventes logicielles américaines pour le mois d'avril 2026, avec plus de 41 millions de dollars de recettes en ventes physiques et numériques projetées. Il se hisse au passage à la neuvième place des jeux les plus vendus de l'année aux États-Unis.
Le titre coiffe au poteau des poids lourds comme Pragmata (deuxième), Crimson Desert (troisième) ou encore Pokémon Pokopia (sixième). On retrouve aussi dans le top 10 Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 en septième position et Mario Kart World en dixième, preuve que la firme de Kyoto occupe solidement le terrain commercial.

Précision importante : Nintendo ne partageant pas ses chiffres de ventes numériques mensuels avec Circana, les données logicielles reposent en partie sur des projections. L'institut a d'ailleurs adopté une nouvelle méthodologie qui distingue désormais les ventes numériques réelles (éditeurs participants) des projections (pour Big N notamment).

Un million au Japon, et Pokopia n'est pas en reste

De l'autre côté du Pacifique, le succès est tout aussi retentissant. Selon les données Famitsu, Tomodachi Life : Une vie de rêve a franchi le cap du million de copies physiques vendues au Japon, avec 1 043 557 exemplaires écoulés à la date du 10 mai. Le jeu avait déjà ouvert fort avec 565 405 copies en première semaine, soit environ trois fois le score inaugural d'Animal Crossing: New Horizons en son temps.

Pokémon Pokopia n'est pas en reste, puisqu'il franchit lui aussi la barre symbolique du million au Japon avec 1 001 464 unités physiques. Tomodachi Life s'est toutefois emparé du titre de jeu le plus vendu de 2026 sur l'archipel, devançant le titre de Game Freak.

3,8 millions dans le monde et la Switch 2 toujours en tête

À l'échelle mondiale, Tomodachi Life : Une vie de rêve totalise déjà plus de 3,8 millions d'exemplaires vendus au 8 mai 2026, comme l'a révélé le bilan annuel de Nintendo. Pour donner un ordre de grandeur, la version 3DS originale avait atteint 6,72 millions sur l'ensemble de sa carrière. La mouture Switch en est déjà à plus de la moitié en à peine un mois. Ca ne se passe donc pas trop trop mal !

Côté hardware, la Switch 2 conserve sa place de console la plus vendue aux États-Unis en avril. Le marché hardware américain a bondi de 34 % par rapport à avril 2025, à 261 millions de dollars, porté par la Switch 2 qui compense les baisses de la Switch première du nom (-69 %), de la Xbox Series (-43 %) et de la PS5 (-30 %). Comme on l'avait observé dans notre couverture des chiffres de décembre, Big N s'en sort bien sur le marché américain depuis le lancement de sa nouvelle console.
Difficile à ce stade de voir si cette dynamique se maintiendra quand la hausse de prix de la Switch 2 entrera en vigueur en septembre. Au-delà du prix, il faut aussi que le catalogue donne envie de s'équiper : un petit Nintendo Direct pourrait l'aider à maintenir cet élan en fin d'année, en dépit d'un prix de vente plus élevé.

Sources : Mat Piscatella (Circana), NintendoLife, GoNintendo
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