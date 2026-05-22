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LEGO Donkey Kong : Nintendo tease un set dédié au plus cool des gorilles

Via l'application Nintendo Today, Big N dévoile un teaser minimaliste avec un baril qui roule et un message : "rolling soon".

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Résumé de cette actualité en 3 points :
  • Nintendo et LEGO annoncent un set dédié à Donkey Kong via l'app Nintendo Today
  • Le teaser montre un baril pixelisé et la mention "rolling soon", sans date ni prix
  • C'est le premier set d'une gamme LEGO Donkey Kong à part entière, classé 18+

Un baril qui roule sur une table en bois, les logos LEGO et Donkey Kong, et trois mots : "rolling soon". C'est tout ce que Nintendo a choisi de montrer via l'application Nintendo Today et le compte Instagram de LEGO, mais c'est largement suffisant pour nous mettre en appétit !

Un set 18+ pour les collectionneurs

Le teaser, d'une durée de 19 secondes à peine, ne montre aucun détail sur le set final. On sait toutefois qu'il s'agit d'un produit classé 18+, ce qui signifie qu'on est dans la gamme collection pour adultes.

Le baril pixelisé et le style rétro du teaser font clairement référence au Donkey Kong d'arcade de 1981. Des rumeurs évoquaient d'ailleurs un cabinet arcade LEGO DK pour le mois d'août, mais on prendra les pincettes de rigueur en attendant une confirmation officielle. Ca pourrait donner un produit vraiment très sympa à admirer dans sa vitrine, une fois assemblé.

DK en briques, ce n'est pas nouveau

Donkey Kong a déjà eu les honneurs de LEGO dans le cadre de la gamme Super Mario en 2023, avec quatre sets mettant en scène DK, Diddy, Dixie, Cranky et même Rambi. Mais cette fois, on parle bien d'une gamme Donkey Kong dédiée, séparée de l'univers Super Mario. Bref, le gorille s'émancipe.

Le partenariat LEGO et Nintendo ne cesse de s'élargir depuis 2020 : après Super Mario, Animal Crossing, The Legend of Zelda et même une reproduction fidèle de la Game Boy, c'est donc au tour de DK. Et pendant que le gorille arrive, le tout premier set Zelda (le Grand Arbre Mojo) se prépare à quitter les rayons le 31 juillet.

Ni date de sortie ni prix n'ont encore été communiqués. On garde l'oeil ouvert. Et vous, qu'en pensez-vous ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !

Source : Communication officielle.
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