Yoshi and the Mysterious Book : le trailer de lancement est là
Good-Feel signe le retour de Yoshi sur Switch 2 avec un platformer coloré et une encyclopédie parlante. Voici la bande-annonce de lancement, en attendant d'ici quelques jours notre test !News
- Yoshi and the Mysterious Book est disponible depuis le 21 mai 2026 sur Nintendo Switch 2
- Nintendo publie la bande-annonce de lancement du jeu
- Le jeu est développé par Good-Feel, studio historique de la série Yoshi
- On y découvre Mr. E, une encyclopédie parlante tombée du ciel sur l'île des Yoshis
C'est officiel, Yoshi est de retour. Annoncé lors du Nintendo Direct de septembre 2025, Yoshi and the Mysterious Book est disponible depuis hier sur Nintendo Switch 2, et Nintendo accompagne cette sortie d'une bande-annonce de lancement.
On vous laisse la découvrir :
Un livre mystérieux et des créatures à cataloguerLe pitch est simple mais accrocheur : un beau jour, une encyclopédie parlante baptisée Mr. E tombe du ciel sur l'île des Yoshis. Ses pages regorgent de créatures à découvrir, et c'est à Yoshi de partir les étudier. On peut les avaler, sauter dessus ou les porter sur son dos grâce à la nouvelle mécanique du "Coup de queue", la vraie nouveauté de cet épisode. Chaque créature a ses particularités : certaines font pousser des fleurs, d'autres soufflent des bulles, et chaque découverte ouvre de nouvelles pistes d'exploration.
Good-Feel aux commandesC'est Good-Feel qui développe ce nouvel opus, comme confirmé récemment. Le studio japonais est le partenaire historique de Nintendo pour les jeux Yoshi : on lui doit Yoshi's Woolly World sur Wii U et Yoshi's Crafted World sur Switch. Cette fois, le style visuel mise sur des tons pastel doux, avec une direction artistique très agréable à l'oeil : il est bien probable qu'on apprécie autant de jouer que de regarder Yoshi progresser à travers les niveaux du jeu !
Si vous voulez en savoir plus sur le jeu avant de craquer, on vous invite à jeter un oeil à notre preview publiée il y a quelques jours, ainsi qu'à la bande-annonce de présentation et la dernière vidéo publiée avant la sortie. Notre test, quant à lui, arrivera bientôt, on en connait un qui est privé de soleil pour préparer cet article pour PN :)
Yoshi and the Mysterious Book est disponible en version physique et numérique, exclusivement sur Nintendo Switch 2. Et vous, avez-vous déjà craqué pour ce joli jeu de plateforme ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : Nintendo France
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