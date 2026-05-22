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[Rumeur] Switch 2 : Nintendo commanderait 20 millions d'unités pour l'exercice en cours
Malgré une prévision officielle de 16,5 millions, Big N préparerait ses usines pour bien plus, selon Bloomberg, avec un objectif de 20 millions de machines.News
Résumé de cette actualité en 3 points :
On connaît la chanson. Quand Nintendo annonce des prévisions prudentes, c'est souvent pour mieux les dépasser et susciter quelques gros titres très positifs dans les médias. Et cette fois encore, ce même scénario semble se dessiner.
notre dossier sur le bilan annuel 25-26. Même Bloomberg avait alors rapporté une production revue à la hausse à 25 millions d'unités. Bref, il y a des consoles en stock quelque part si la production a effectivement suivi cette demande de Nintendo.
Mais si l'on regarde le line-up à venir (Yoshi cette semaine, Starfox en juin, Splatoon Raiders le 23 juillet, sans compter les éventuelles annonces d'un prochain Direct), on se dit que Big N a peut-être de bonnes raisons d'être optimiste en interne. Après tout, c'est une entreprise qui préfère toujours sous-promettre et sur-livrer. Et comme le montrait la réaction boursière au bilan annuel, les investisseurs avaient trouvé la prévision de 16,5 millions trop timide. On saura assez vite si cette prudence affichée masquait, une fois de plus, une ambition bien plus grande.
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Source : Bloomberg
- Selon Bloomberg, Nintendo aurait demandé à ses partenaires de produire 20 millions de Switch 2 cette année fiscale
- La prévision officielle de ventes annoncée le 8 mai était de 16,5 millions, en repli par rapport aux 19,86 millions de l'an 1
- Nintendo a refusé de commenter, mais ce scénario rappelle l'an dernier où la prévision initiale de 15 millions avait été relevée à 19 millions
On connaît la chanson. Quand Nintendo annonce des prévisions prudentes, c'est souvent pour mieux les dépasser et susciter quelques gros titres très positifs dans les médias. Et cette fois encore, ce même scénario semble se dessiner.
20 millions dans les tuyauxSelon un article de Bloomberg publié aujourd'hui, Nintendo aurait contacté ses partenaires industriels pour leur demander de produire 20 millions de Switch 2 au cours de l'exercice fiscal en cours (avril 2026 à mars 2027). C'est nettement au-dessus des 16,5 millions d'unités annoncées comme prévision officielle de ventes lors du bilan annuel du 8 mai. Nintendo n'a pas daigné s'exprimer sur le sujet auprès de Bloomberg, mais cet article suscite pas mal de réactions depuis quelques heures.
Le même schéma que l'an dernierCe ne serait pas la première fois que Nintendo joue la prudence en public tout en préparant le terrain en coulisses. L'an dernier, la prévision initiale était de 15 millions de Switch 2 pour l'exercice de lancement. Puis les ventes ont décollé plus vite que prévu, et Nintendo a relevé ses objectifs à 19 millions au deuxième trimestre.
notre dossier sur le bilan annuel 25-26. Même Bloomberg avait alors rapporté une production revue à la hausse à 25 millions d'unités. Bref, il y a des consoles en stock quelque part si la production a effectivement suivi cette demande de Nintendo.
La hausse de prix change-t-elle la donne ?La question qui se pose est de savoir si la hausse de prix annoncée par Nintendo (effective à partir du 25 mai au Japon, prévue le 1er septembre en Europe) va freiner les ventes au point de rendre ces 20 millions irréalistes. La console passe de 469,99 euros à 499,99 euros chez nous, et de 49 980 à 59 980 yens au Japon, soit 20 % d'augmentation. Nintendo justifie cette hausse par l'explosion du coût des composants mémoire et les droits de douane américains.
Mais si l'on regarde le line-up à venir (Yoshi cette semaine, Starfox en juin, Splatoon Raiders le 23 juillet, sans compter les éventuelles annonces d'un prochain Direct), on se dit que Big N a peut-être de bonnes raisons d'être optimiste en interne. Après tout, c'est une entreprise qui préfère toujours sous-promettre et sur-livrer. Et comme le montrait la réaction boursière au bilan annuel, les investisseurs avaient trouvé la prévision de 16,5 millions trop timide. On saura assez vite si cette prudence affichée masquait, une fois de plus, une ambition bien plus grande.
Et vous, qu'en pensez-vous ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : Bloomberg
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