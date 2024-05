Titre : Test d’Horrific Xanatorium, une bien triste réalité

Epidémie

Dans Horrific Xanatorium, vous jouez donc Rui Gensaki, un jeune homme atteint de la Spiria, une maladie à échelle mondiale qui provoque des hallucinations diverses et variées. Il n’y aucun remède connu à cette maladie et vous intégrez donc un hôpital psychiatrique pour vous reposer et essayer de surmonter vos visions. Accompagné par votre sœur, Mone, vous rencontrez la directrice, Anri, et une patiente que vous connaissez déjà : Riza, une amie d’enfance perdue de vue.



A ou B ?

Mauvaise fin, ou mauvais tout court ?

Comme dans tout visual novel, l’histoire se déroule (le jeu n’est pas traduit en français), et vous avez des choix à faire pour l’orienter. Et c’est là que le bât blesse : vous avez très peu de choix à faire. D’une part car le jeu est assez court, entre une et deux heures selon votre vitesse de lecture et votre envie de voir toutes les fins. Mais d’autre part, parce que vous avez juste une série de bons choix pour avoir la bonne fin, les autres réponses vous envoyant vers les mauvaises fins. Vous avez donc peu d’embranchements.La durée assez courte impacte aussi le développement de l’histoire qui, si elle n’est pas inintéressante, est franchement trop convenue. Le début de l’histoire est très lent, alors que la fin est très précipitée, ce qui crée en plus des problèmes de scénario. Ajoutez à cela de nombreux clichés quant aux personnages et leur design et on a un ensemble pas très enthousiasmant, même si ce n’est pas catastrophique.On a en plus une énième sexualisation des personnages féminins, mise sur le dos des hallucinations. Ce qui crée un franc malaise car cela concerne également la sœur, sur laquelle votre personnage fera des remarques très déplacées. Le summum de cela étant le bonus “scène à la plage” qui vous sort totalement de l’ambiance post-apo pour juste du contenu racoleur.