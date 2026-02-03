Rechercher sur Puissance Nintendo
[MAR10 DAY] Yoshi pour servir le popcorn et des cosmétiques Mario au programme pour le film

À quelques semaines de sa sortie, le film Super Mario Galaxy multiplie les partenariats. Popcorn collector, cosmétiques et objets dérivés commencent déjà à envahir les boutiques et s'afficher sur les réseaux sociaux.

News
Le film Super Mario Galaxy continue de se dévoiler à travers une série de collaborations pas toujours complètement inattendues. À l’approche de sa sortie prévue le 1er avril 2026, Nintendo et ses partenaires multiplient les produits dérivés et les opérations promotionnelles. Cinémas, marques de cosmétiques et même équipes sportives participent à cette stratégie qui accompagne l’arrivée du nouveau long métrage inspiré de l’univers de Mario.

Un seau à popcorn Yoshi pour les séances cinéma

Du côté des salles obscures, AMC prépare déjà un objet qui devrait attirer les collectionneurs. Les cinémas proposeront un seau à popcorn à l’effigie de Yoshi, conçu comme un grand œuf inspiré de ceux que pond le célèbre dinosaure vert. L’objet servira à la fois de récipient pour le popcorn et de boîte de rangement.
Ce seau collector sera disponible le jour de la sortie du film, le 1er avril, dans plusieurs territoires dont les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie. Il sera proposé en supplément lors de l’achat d’un billet, une stratégie devenue courante pour accompagner les sorties de blockbusters. On a vu qu'au Luxembourg, Yoshi sera disponible dans les cinémas Kinepolis, il nous tarde de savoir quel network français proposera ce petit goodies collector qui devrait valoir une petite fortune sur eBay une fois passée la sortie du film !

Crédit photo : sooiboi sur Reddit
Autre opération originale : l’équipe de baseball des Los Angeles Dodgers distribuera une figurine bobblehead inspirée de Yoshi et du lanceur Yoshinobu Yamamoto lors du match du 31 mars. Les 40 000 premiers spectateurs présents dans le stade repartiront avec ce souvenir qui fait le lien entre culture sportive et univers Nintendo.

Une collection de cosmétiques inspirée de l’univers Mario

Le film inspire également des collaborations plus originales. La marque Lush lancera ainsi une collection de douze produits à partir du 10 mars, une date qui correspond au MAR10 Day célébrant la mascotte de Nintendo. On n'est pas totalement surpris par ce partenariat, Lush avait déjà bénéficié d'un tel accord lors de la sortie du premier film, mais on avait surtout été choqué par le prix de vente des produits sous licence à l'époque.
Gamme Lush x Super Mario Galaxy

La gamme comprend plusieurs références directement inspirées des personnages du film et de la série Super Mario. Des bombes de bain reprennent la forme de l’œuf de Yoshi ou de l’étoile Luma, tandis que des gels douche rendent hommage à Mario et Luigi. On trouve aussi un gommage pour les lèvres évoquant la couronne de Rosalina ainsi qu’un coffret cadeau en forme de bloc “?” bien connu des joueurs.

Cette collection sera disponible dans les boutiques Lush et sur la boutique en ligne de la marque, avec des fragrances et des designs inspirés des personnages de l’univers Mario.

Une stratégie de licences très large pour accompagner le film

Ces différents partenariats donnent déjà un aperçu de l’ampleur de la campagne autour de Super Mario Galaxy Le Film. Nintendo semble vouloir reproduire la dynamique observée lors du premier film d’animation, avec une présence très large dans les magasins, les cinémas et même les événements sportifs.

À quelques semaines de la sortie du film, il est probable que d’autres collaborations soient révélées. Reste à voir si certains de ces objets deviendront les nouveaux collectors recherchés par les fans de la franchise.

Sources : NintendoLife, Siliconera, Vooks, Communiqué de presse Lush

