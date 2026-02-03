News Films d'animation Super Mario
[MAR10 DAY] Yoshi pour servir le popcorn et des cosmétiques Mario au programme pour le film
À quelques semaines de sa sortie, le film Super Mario Galaxy multiplie les partenariats. Popcorn collector, cosmétiques et objets dérivés commencent déjà à envahir les boutiques et s'afficher sur les réseaux sociaux.News
Le film Super Mario Galaxy continue de se dévoiler à travers une série de collaborations pas toujours complètement inattendues. À l’approche de sa sortie prévue le 1er avril 2026, Nintendo et ses partenaires multiplient les produits dérivés et les opérations promotionnelles. Cinémas, marques de cosmétiques et même équipes sportives participent à cette stratégie qui accompagne l’arrivée du nouveau long métrage inspiré de l’univers de Mario.
Un seau à popcorn Yoshi pour les séances cinémaDu côté des salles obscures, AMC prépare déjà un objet qui devrait attirer les collectionneurs. Les cinémas proposeront un seau à popcorn à l’effigie de Yoshi, conçu comme un grand œuf inspiré de ceux que pond le célèbre dinosaure vert. L’objet servira à la fois de récipient pour le popcorn et de boîte de rangement.
Autre opération originale : l’équipe de baseball des Los Angeles Dodgers distribuera une figurine bobblehead inspirée de Yoshi et du lanceur Yoshinobu Yamamoto lors du match du 31 mars. Les 40 000 premiers spectateurs présents dans le stade repartiront avec ce souvenir qui fait le lien entre culture sportive et univers Nintendo.
Crédit photo : sooiboi sur Reddit
Une collection de cosmétiques inspirée de l’univers MarioLe film inspire également des collaborations plus originales. La marque Lush lancera ainsi une collection de douze produits à partir du 10 mars, une date qui correspond au MAR10 Day célébrant la mascotte de Nintendo. On n'est pas totalement surpris par ce partenariat, Lush avait déjà bénéficié d'un tel accord lors de la sortie du premier film, mais on avait surtout été choqué par le prix de vente des produits sous licence à l'époque.
Cette collection sera disponible dans les boutiques Lush et sur la boutique en ligne de la marque, avec des fragrances et des designs inspirés des personnages de l’univers Mario.
Une stratégie de licences très large pour accompagner le filmCes différents partenariats donnent déjà un aperçu de l’ampleur de la campagne autour de Super Mario Galaxy Le Film. Nintendo semble vouloir reproduire la dynamique observée lors du premier film d’animation, avec une présence très large dans les magasins, les cinémas et même les événements sportifs.
