[MAR10 DAY] Yoshi pour servir le popcorn et des cosmétiques Mario au programme pour le film

À quelques semaines de sa sortie, le film Super Mario Galaxy multiplie les partenariats. Popcorn collector, cosmétiques et objets dérivés commencent déjà à envahir les boutiques et s'afficher sur les réseaux sociaux.