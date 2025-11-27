Rechercher sur Puissance Nintendo
Metroid Prime 4: Beyond — Nintendo Switch 2 Edition Disponible sur Switch 2 le 04/12/2025
News Metroid Prime 4: Beyond — Nintendo Switch 2 Edition (Switch 2)

Metroid Prime 4 Beyond : Nintendo précise les bonus amiibo à une semaine du lancement

Samus, Viola, Cyrax… Nintendo détaille les effets de chaque amiibo compatible avec Metroid Prime 4 : Beyond, attendu le 4 décembre sur Nintendo Switch et Switch 2.

News
Le lancement de Metroid Prime 4 : Beyond approche à grands pas : prévu pour le 4 décembre 2025 (J-6), le jeu s’accompagnera d’une gamme d’amiibo aux effets bien définis. Trois nouvelles figurines rejoignent la série : Samus (Metroid Prime 4), Samus & Viola, et Cyrax. Nintendo a révélé la liste complète des interactions offertes par ces figurines, ainsi que celles des anciens amiibo Metroid. Voici un point complet pour les fans qui comptent scanner leur collection dès la sortie du jeu.

Samus & Vi-o-la : personnalisation et boost amélioré

L’amiibo Samus & Vi-o-la (dispo depuis le 5/11) permet de modifier la couleur du véhicule Viola, histoire de vous offrir un petit aspect de personnalisation visuelle. À chaque scan, il est aussi possible de consulter la distance totale parcourue avec Viola : c'est un sympathique clin d’œil statistique qui sera certainement apprécié des fans ! Enfin, une fois par jour, cette figurine augmente temporairement la vitesse de régénération de l’énergie Boost de Vi-o-la, pour le coup c'est un petit coup de pouce qui sera certainement bienvenu pour l’exploration de Viewros.
Rôle de l'amiibo Samus & Vi-o-la dans Metroid Prime 4: Beyond

Samus Aran : bouclier d’urgence et musique personnalisée

En scannant l’amiibo Samus (lui aussi dispo depuis le 5/11), il devient possible de modifier la musique d’ambiance lorsque Samus chevauche Viola dans la zone Solvalei. Plus encore, cette figurine débloque une fonctionnalité bien utile : une fois par jour, elle active un bouclier pouvant absorber jusqu’à 99 points de dégâts, tout en restaurant la santé de Samus à son maximum.
Rôle de l'amiibo Samus Aran dans Metroid Prime 4: Beyond

Cyrax : accès anticipé aux cinématiques et répliques exclusives

L’amiibo Cyrax se distingue par un effet réservé aux joueurs ayant terminé le jeu : il permet de visionner immédiatement les versions longues de cinématiques normalement accessibles en atteignant 100% de complétion (scans + objets). Ce raccourci ne retire pas l’intérêt de la complétion manuelle que plus d'un joueur de Metroid va essayer de réussir à faire. À chaque scan, Cyrax prononce également une ligne de dialogue aléatoire, voilà qui ne mange pas de pain !
Rôle de l'amiibo Cyrax dans Metroid Prime 4: Beyond
On rappelle que l'amiibo Cyrax ne sera dispo que jeudi prochain, le 4 décembre.

Les autres amiibo Metroid : effets sonores uniquement

Les amiibo issus de précédentes collections Metroid comme Samus, Samus sans armure, Ridley ou Dark Samus (tous de la série Super Smash Bros.) restent compatibles avec Metroid Prime 4 : Beyond. Leur effet est toutefois plus limité : à chaque scan, un son ou une musique du jeu est joué de manière aléatoire. Aucune amélioration de gameplay n’est liée à ces figurines.

Un bonus quotidien équilibré et non essentiel

Tous les effets listés sont activables une fois par jour, pas la peine donc de rester avec vos amiibo à proximité en permanence. Vous pourrez peut-être choisir d'activer tel ou tel bonus en fonction des challenges auxquels vous allez vous confronter. Comme souvent chez Nintendo, ces bonus sont pensés pour enrichir l’expérience de jeu... sans désavantager les joueurs qui ne possèdent pas les figurines. Des ajouts esthétiques, statistiques ou pratiques, mais qui ne modifient donc pas la progression du jeu. Ils la simplifient parfois un peu, certes, mais on a parfois besoin d'un petit coup de pouce dans sa partie !

À une semaine de la sortie du jeu, ces précisions sont intéressantes. Et vous, comptez-vous utiliser vos amiibo pour explorer les planètes de Metroid Prime 4 : Beyond ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Sources : Nintendo Japon, Nintendo Everything, Vooks
