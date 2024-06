[Nintendo Direct] Trois nouveaux classiques sur le Nintendo Switch Online

News

Nintendo a annoncé l'arrivée de nouveaux classiques : The Legend of Zelda: A Link to the Past : Four Swords, Metroid Prime Fusion, et sur Nintendo 64 c'est Perfect Dark qui sera jouable dès aujourd'hui ! Turok Dinosaur Hunter est aussi ajouté au catalogue.

Par Ceskal

Ceskal Publié le 18/06/2024

à 16h48

Nintendo annonce l'ajout de trois jeux supplémentaires au Nintendo Switch Online, en commençant par Zelda a Link to the Past : Four Sword (GBA), avec la génération de donjons aléatoires jouables en ligne (à quatre, donc, youpi !) ainsi que Metroid : Zero Mission (GBA).



Mais ce n'est pas tout, puisque Turok : Dinosaur Hunter (N64) et le génialissime Perfect Dark, avec le multijoueur maintenant jouable en ligne, sont annoncés !



Les quatre jeux seront disponibles pour les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel, dans la journée, du moins pour Perfect Dark qui est une sacrée surprise qui rappellera de sacrés souvenirs à un grand nombre de fans de Nintendo et de Rare !



On revient sur ces annonces avec des images dès que possible !