[Nintendo Direct] The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom : un nouveau Zelda annoncé pour cette année !

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom - Sortie le 26 septembre (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

2 ans après la sortie de The Legend of Zelda, Tears of The Kingdom, Nintendo vient de dévoiler le futur jeu de la licence intitulé The Legend of Zelda: Echoes of WisdomDe mystérieuses failles apparaissent dans Hyrule entrainant avec elles la disparition d'habitant et de Link ! Pour sauver son Royaume, la princesse Zelda se redresse les manches. Nul besoin d'épée, la princesse fera la connaissance de la fée Tri ainsi que de son sceptre. Ce dernier possède le pouvoir de décupler les objets et ennemis (appelés "echoes"), permettant à la princesse de résoudre les énigmes et d'affronter les ennemis.Inspiré des mécanismes du dernier opus, The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom vous proposera d'incarner la princesse Zelda (une première) et de décider vous-même de comment avancer dans cette histoire.Pour accompagner la sortie de ce titre, Une Nintendo Switch Lite Edition Collector sera disponible en même temps que le titrePrêt a sauver le Royaume d'Hyrule ? Zelda vous attend avec The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom dès le 26 septembre en exclusivité sur Switch.