[Nintendo Direct] Donkey Kong Contry Returns est de retour en format HD

Donkey Kong Country Returns HD - Sortie le 16 janvier 2025 (Nintendo Switch)

Sorti en 2010 sur Wii, Donkey Kong Country Returns fait son grand retour en version HD sur la SwitchLa tribu Tiki Tak a dérobé le butin de banane de Donkey Kong ! Accompagné de Diddy Kong, Donkey Kong se met à la poursuite des voleurs afin de récupérer son butin. Vos poings et votre agilité ne seront pas de trop pour pouvoir traverser les différents niveaux et combattre les ennemis qui se mettront en travers de la route.Donkey Kong Country Returns est un monument de la Wii ! A travers 80 niveaux répartis en 9 mondes, vous pourrez explorer les différents environnements de l'ile des Kong, voltiger de tonneaux en tonneaux, voler sur des fusées ou chevaucher Rambi le Rhinocéros. Cette version HD comporte l'ensemble des niveaux présents sur Wii tout comme ceux présents sur 3DS. Vous pourrez également partager un Joy-con afin de parcourir les niveaux avec un second joueur.Donkey Kong Coutry Returns fait peau neuve avec son remaster HD pour Switch dès le 16 janvier 2025.