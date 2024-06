[Nintendo Direct] Super Mario Party Jamboree annoncé !

Super Mario Party Jamboree - Premier aperçu (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo a annoncé aujourd'hui la sortie d'un nouvel opus de la série Mario Party, avec un jeu de plateau se déroulant sur un immense archipel : Super Mario Jamboree !Au menu, l'arrivée de 110 mini-jeux, dont certains encore jamais vus auparavant dans la franchise, dans de nouveaux plateaux-décors (5 au total) comme les Galeries Arc-en-Ciel, le Circuit déjanté, Île Goomba, etc... avec des modifications aléatoires de la composition des plateaux, comme des volcans rentrant en éruptions, ce qui risque de compliquer certaines parties :-) Nintendo annonce également que le jeu contiendra des plateaux classiques, issus de Mario Party 1 et 2.Voici la bande-annonce de révélation du jeu :Les mini-jeux iront de la réflexion à l'action en utilisant la technologie présente dans les Joy-Cons, ce qui ne nous changera pas beaucoup de la mécanique instaurée dans Mario Party depuis les opus de la Wii.De plus, il sera maintenant possible de jouer en ligne jusqu'a 20 joueurs, dans un mode de jeu baptisé "Koopathlon", toujours dans un esprit "Battle Royale" !La sortie de Super Mario Party Jamboree est prévue pour le 18 octobre prochain, alors attachez vos dragonnes, et faites chauffer les Joy-Cons !