[Nintendo Switch] Metroid Prime 4 Beyond arrive en 2025

Metroid Prime 4: Beyond - Sortie en 2025 ! (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo nous réservait une dernière surprise en clôture du Nintendo Direct de cet après-midi. Après plusieurs années de silence et un développement très tumultueux, le prochain jeu de la série Metroid Prime a pointé le bout de son nez !Metroid Prime 4, sous-titre Beyond verra Samus Aran faire son grand retour dans un nouveau jeu en 3D après le beau succès de Metroid Dread il y a quelques années sur Switch. Au cours de la courte bande-annonce diffusée, nous retrouvons la chasseuse de primes et ses différentes armes iconiques de la saga dont la morphing ball.Voici la bande-annonce de Metroid Prime 4 : Beyond :Pas beaucoup d'autres informations à se mettre sous la dent si ce n'est l'année de sortie du jeu : 2025. Une période large qui laisse présager que le titre sera l'un des derniers titres majeurs de la console de Nintendo.