[Nintendo Direct] Nintendo World Championships NES Edition

Ceskal

Ceskal Publié le 18/06/2024

16h44

Lors du dernier Nintendo Direct aujourd'hui, Nintendo a officialisé la sortie de "Nintendo World Championships NES Edition" ! Le jeu proposera aux joueurs de relever plus de 150 défis répartis sur 13 jeux différents, tous portés de la NES !



Nous pourrons y retrouver entre autres des challenge de speed-runs, sur des classiques comme du Super Mario Bros. 3, Excite Bike, Zelda, avec des classements mondiaux, il sera possible également de speed-runner Super Mario Bros. en entier, grâce aux warp zones.



Nintendo proposera également des sortes de "Battle Royale" comme on pouvait en trouver sur Tetris 99 entre autres, sur des niveaux différents, toujours dans les 13 jeux NES proposés.



Nintendo World Championships NES Edition sortira le 18 juillet, les précommande version digitale sont possible dès aujourd'hui !